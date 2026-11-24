過去談關鍵礦物，焦點通常是哪個國家擁有稀土、鋰、鎳或銅礦。然而，礦石開採出來，還不能直接投入生產，必須經過冶煉、精煉及加工，才能成為生產所需材料。中國大陸近年加強礦物及技術出口管制，更凸顯這些環節的重要性。即使各國找到新礦源，只要加工仍集中在少數地方，一旦出口或生產受阻，供應鏈仍可能中斷。換言之，礦源分散，不等於供應安全。

國際能源總署指出，全球主要關鍵能源礦物新增精煉供應，超過四分之三來自既有優勢國家，其中鎳以印尼為主，其他主要礦物則以中國大陸為主。新增產能未能改變精煉高度集中的局面，顯示分散全球供應鏈的進展仍有限。

然而，印尼鎳產業凸顯另一問題：精煉廠所在地與背後的投資經營者，未必屬於同一國家。印尼透過限制鎳礦出口，吸引企業設廠。但當地約四分之三的鎳精煉產能來自中國大陸企業，部分中間產品也送往中國大陸加工。印尼成功吸引投資，也保有產業管理權，但精煉廠設在印尼，不代表資金、技術與下游通路已擺脫對中國大陸的依賴。

因此，供應鏈分散要看三件事：礦石從哪裡來、在哪裡加工，以及企業由誰投資經營。只看進口來源國，可能以為風險降低，實際仍依賴相同的技術、資本與客戶網絡。

各國政策因此從「找礦」走向「建立完整產業鏈」。例如歐盟最近公布第二批四十六項關鍵原物料戰略計畫，主要是提升境內開採、加工與回收能力，除了分散礦源，也要建立自己的加工體系。

美國與歐盟、日本等推動關鍵礦物合作，目的不只是分散採購，更要建立替代精煉產能。但國際能源總署指出，在主要供應國以外興建部分精煉廠，建廠成本可能高出兩成，甚至達到主要供應國的兩倍半以上。若新廠成本較高，又缺乏穩定訂單，企業就不願投資。因此，各國研議透過融資、長期採購及價格保障，協助建立替代供應鏈，但補助也須適度，避免形成新貿易障礙。

關鍵礦物不只用於電動車。鋰、鎳、鈷與石墨用於電池，鎵、鍺、銦涉及半導體與高階電子，稀土磁材則用於機器人、無人機及國防設備。有些材料用量不大，缺料卻能讓生產線停擺。評估風險不能只看進口金額，還要看加工地點、企業控制關係、替代來源及斷供損失。

台灣礦物匱乏，但不代表沒有角色。我在半導體、電子材料、精密製造及資源回收方面有基礎，可從高純度材料、加工與回收技術切入，作為推動國際合作基礎。

推動國際合作，首先應盤點國內重要產業所需的關鍵材料，評估哪些需要建立安全庫存、尋找替代來源或發展回收技術，再透過長期採購與共同投資，連結海外礦源、加工能力及國內需求。企業則不能只看採購價格，還應掌握材料的精煉地點、供應商背景與後續加工流程，避免換了採購國家，卻沒有真正分散風險。

關鍵礦物競爭，比的不只是誰有礦、誰有精煉廠，還要看誰掌握加工技術與企業經營權。對台灣而言，不必跟著全球搶礦，而應發揮材料加工與回收技術優勢，透過國際合作建立可靠的供應網絡。有礦不一定有優勢，有精煉廠也不代表掌握供應鏈。真正的經濟安全，不是凡事都自給自足，而是在供應中斷時，仍有其他選擇。（作者為中經院區域發展研究中心主任）