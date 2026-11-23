十一月十八日，川普抵達深圳參加ＡＰＥＣ峰會，習近平親赴機場迎接，他在機場表達中國人的「禮尚往來」以回應今年九月川普夫婦迎接習近平訪美的禮遇，也有政治上的考量。

美國共和黨在期中選舉遭遇重大挫敗，北京深諳川普的個人特質，在其國內聲望受挫之際，以盛大儀式滿足他對個人榮耀的追求，既無須付出實質政策代價，又有利於營造領袖協商的氣氛。

然而，外交儀式之後，中美仍須面對科技（Technology）、貿易（Trade）與台灣（Taiwan）三項結構性「３Ｔ」問題，雙方的戰略優先順序卻有所不同。對中國而言，台灣涉及主權與領土完整，居於核心地位；科技攸關未來綜合國力；貿易則有較大的協商空間。從川普政府的國家利益取向觀察，美國的優先順序可能恰好相反：科技第一、貿易第二、台灣第三。

三者之中，貿易最容易取得短期成果。期中選舉失利使川普更須回應選民對物價、就業與經濟的關切；中國則需要穩定外貿環境。雙方已將貿易休戰延長至明年一月十日，此次會談又觸及農產品與能源合作，未來仍有望在關稅減免、農產品採購及能源交易方面取得成果。

相較之下，科技競爭才是決定中美長期國力消長的關鍵。當前人工智慧競爭除了人才與演算法，先進晶片及電力更是不可或缺的物質基礎。根據Ember統計，二○二五年中國發電量超過美國兩倍，也超過美國、歐盟與印度的總和。隨著人工智慧運算需求激增，中國的電力優勢將更加凸顯。

中國的短板仍在先進晶片，但美國的科技封鎖也加速其自主研發。路透社曾報導，中國已研製出極紫外曝光機（ＥＵＶ）原型機，雖尚未證實能生產可用晶片，仍顯示技術突破的可能。因此，北京致力維持中美戰略穩定，也有爭取時間突破科技瓶頸的深層考量。

至於台灣問題，根據中方會談紀要，川普明確表示美國不支持台灣獨立。然而，這原本就是美國歷任政府的政策，並不意味華府接受北京對台灣主權歸屬的主張。對具有交易性格的川普而言，對台軍售的規模、時機及美台官方互動層級，都可能成為對北京協商的籌碼。北京則希望在維持戰略穩定的同時，逐步促使美國調整對台政策。

共和黨失去國會兩院控制權後，川普在國內政策上的施展空間受到限制，但外交領域仍保有相當自主權。可以預期，北京將更加重視元首外交，透過習近平與川普直接溝通，管控雙方結構性矛盾。

此次深圳峰會另一項重要安排，是習近平、普亭與川普舉行史上首次三方會談。會後和平宣言以「中俄美元首」為正式名稱，既反映中國維繫中俄戰略關係，也展現其與美國共同處理全球重大事務的能力。

外界多認為，俄羅斯經濟實力遠遜中美，烏克蘭戰場表現亦不如預期，普亭此次與兩大強權領袖同台，有助提升國際地位。然而，大國地位並非單純取決於經濟規模或戰爭表現，更取決於其戰略分量，更重要的是中美兩國都認為俄羅斯有資格加入會談。三國元首同台所引發的國際關注與憂慮，正說明其潛在影響力。只要三方戰略需求未有根本改變，類似峰會便可能再度舉行，甚至逐步形成大國協商機制。

深圳峰會反映的國際政治現實是：中美兩強決定世界權力結構的基本走向，俄羅斯卻仍是影響大國戰略平衡的重要力量。Ｇ２是結構，Ｇ３則可能成為大國協商的新形式。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）