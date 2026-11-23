美國期中選舉結果出爐後，一位在家族內無法平和討論「川普這個人」的美國白人友人，傳給我一段訊息：終於看到美國社會的反撲，但我不希望這僅是反映民生的痛苦，更冀盼這是良知與美國價值的覺醒。

從一九八七年聯合國發布「我們共同的未來」這份倡議永續發展的報告以來，國際社會逐步醞釀從長線價值檢驗短線近利的視野與框架，至今已近四十年。川普的每一項政策，以骨牌效應與改變理論，剝洋蔥般逐步推演，本就不難預見通膨與動盪帶來的後座力。讓美國再次偉大卻只顧獨好的政策，在一個越來越小的世界，迎來破天荒的選舉逆轉，美國人為全世界上了寶貴的一課。氣盛挑弄仇恨潮起，人民力量驅使潮落，不到兩年變化之快，令人不勝唏噓。

九月上旬，一位從事ＡＩ開發的美國青年離職後，在社群媒體發布對ＡＩ安全的憂慮，引發全球爭議。短短三周，川普便從駁斥ＡＩ失控的說法，到迅速在白宮召集數十位美國ＡＩ科技巨擘，更從原先要求簽署道德自律承諾，到一個半月後也開始鬆口談安全監管。形勢比人強，原先堅持的立場一再破功，如何能不為走在鋼索上的世界捏把冷汗？

更令人震撼的是，創辦輝達、領軍卅三年的世界級前瞻企業領袖黃仁勳，因桃色事件與眾說紛紜的陰謀論中箭落馬。報載一名輝達資深員工感嘆，他挺過企業生存、戰略與財務危機，卻不敵地緣政治、國安及公司治理風暴。

這場巨變的後續發展與效應仍有待觀察，但凸顯了人工智慧的雙面刃。一面是美中地緣政治與算力霸權角力，晶片、能源、資料與供應鏈都可能成為國安籌碼；另一面是模型失控、假訊息、網路攻擊及責任歸屬難明的安全威脅。競賽愈快，風險未必愈小；領先科技，不等於領先安全。短短不到四年的全球ＡＩ旋風，創造無可限量的財富與投資，黃仁勳事件卻令人瞠目結舌。

世界經濟論壇持續追蹤全球風險廿一年，不斷強調未來十年最嚴重的十大風險中，約一半屬於環境風險。這些長期累積、訊號強烈的挑戰其來有自，並非假議題，且是早有預警的灰犀牛。令人擔憂的不是看不見危機，而是企業與政府看見了，仍選擇有限作為。歐洲保險專業觀察家警告，氣候災害可能使房屋險難以承保，進而侵蝕房貸擔保價值與金融穩定，也使專業機構面臨淡化風險評估的壓力。為了護短而產生的不誠信，掩蓋的是及早防範、挽救生命的機會。

台灣再生能源的教訓同樣令人感慨。部分太陽能設施禁不起颱風肆虐，選址、設計與維運韌性不足；地方再生能源開發利益也驅使貪腐滋生，衍生融資生態、法遵及授信考驗等問題。綠色名義不是免責金牌，減碳效益更不能抵銷治理缺口。歐洲社會對能源價格、行政效能與生活成本的抗爭，亦揭示同一道難題；政策若只有宏大目標，卻讓特定群體獨自承擔代價或獨享利益，再正確的方向也將失去社會信任。沒有公平分擔與共享價值，就難有持久轉型。

人世間權力慾望無所不在，但人類千萬不能等到全球風險中的灰犀牛反撲，才知覺醒。政府不能只求贏得下一次選舉，企業亦不可只看當下財報。比誰氣盛，不如比誰氣長；獨好或能占一時上風，共好才有希望久安。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）