近日台股劇烈震盪，輝達ＣＥＯ易主、ＡＩ投資前景與美國科技股走勢牽動市場情緒。然而，比股價漲跌更值得警惕的，是台灣經濟日益依賴少數科技企業。當半導體與人工智慧供應鏈同時主導股市、出口與成長，台灣正面臨產業單極化的結構風險。

台灣半導體產業舉世矚目，台積電市值占台股逾四成，電子零組件與資通產品更占出口七成以上。有論者認為集中反映技術稀缺與比較優勢，是特徵而非缺陷；然而芬蘭在諾基亞崩落後經濟長期低迷，提醒我們：優勢愈集中，風險愈難分散。

所謂產業單極化是指整個國家經濟對單一產業的系統性依賴。當出口、稅收、金融資產、能源與人才同時繫於獨一產業，其他產業成長空間受到排擠，形成單一支柱撐起整體繁榮的脆弱結構。此即《經濟學人》雜誌警告台灣罹患「荷蘭病」的失衡現象。

問題不在半導體太強，而在其他產業未能同步成長。一旦全球科技投資反轉、人工智慧需求不如預期，或遭地緣政治與技術替代衝擊，影響將不只及於企業獲利與股價，更將波及就業、稅收及財政，原可分散的景氣風險將演變為全國性衝擊。尤應注意，近二年年輕族群似有將儲蓄（甚至貸款），集中投入半導體指標企業股票之趨勢；一旦行情反轉，損失將直接侵蝕家庭資產與世代財富累積。

更深遠的隱憂是社會失衡。科技業享有高薪與資產增值，其他產業勞工卻未必共享成果；人才與資本向科技重鎮集中，推升房價與生活成本，傳統產業及非科技地區則面臨投資不足與所得停滯。一旦遭遇重大衝擊，失業、資產縮水與世代及區域落差可能相互強化，削弱社會對公共體制的信任。

台灣正將大量電力、水資源與土地投入科技產業擴張。這些投資確具效益，但也有機會成本：資源長期集中於既有優勢產業，其他可能成為未來支柱的領域將難以累積競爭力。

因此，政府不能再以出口成長、股市指數及龍頭企業投資規模衡量產業政策成效，而應推動三項制度改革。

首先，建立「國家產業集中風險評估指標」。由國發會會同經濟部、金管會與央行，仿照金融壓力測試，定期評估主要產業景氣反轉對出口、就業、稅收、金融市場與區域經濟的連鎖衝擊，公開報告，並將產業多元程度納入國家經濟安全指標。

其次，設立「第二成長引擎戰略基金」。調整既有科技預算與公共投資一定比例，採十年期規畫，集中培育精密機械與機器人、生物醫藥科技、國防航太及高值化材料等潛力產業。政府不應分散補助，而應透過競爭性選拔、階段性投資與退場機制，培育具全球規模的產業聚落。

第三，建立「科技繁榮共享機制」。將電力、水資源與土地等公共資源的優先配置，與跨產業技術擴散、在地供應鏈培育及區域發展承諾掛鉤，並以實際成果決定後續支持。取用愈多公共資源，承擔愈多擴散責任，讓科技業的成功帶動其他產業的生產力與就業。

股市震盪終會平息，單極化風險卻不會隨指數反彈而消失。台灣過去四十年的成功，在於培育出世界級半導體產業；未來二十年的考驗，則在於能否建立更多支撐國家經濟的成長支柱。真正的國家風險，不是半導體不再強大，而是風暴來襲時，台灣別無支柱可依。