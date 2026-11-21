一九四○年代，華德．迪士尼的日子並不好過，公司拍出白雪公主跟小鹿斑比，名聲賺到了，可是海外市場被世界大戰切斷，接下來的大製作又持續賠錢，財務情況很糟。還好，一九五○年電影仙履奇緣終於讓公司狀況好轉，但他心中有更大的夢想，就是在洛杉磯郊外蓋一座遊樂園。

好萊塢同行私下叫這個計畫「華德的蠢事」，銀行不願意借錢，連掌管財務的哥哥也極力反對，最後他抵押自己的人壽保險，賣掉度假的房子，再用自製電視節目跟ＡＢＣ電視網交換投資，終於蓋起這座造價一千七百萬美元的樂園。華德對樂園在一年內完工充滿信心，預先安排了開幕典禮的電視直播，那天，一九五五年七月十七日，全美將近半數人口守在螢幕前面。

電視螢幕裡，觀眾看到的是軍機在空中表演，明星嘉賓冠蓋雲集，現場實況卻是災難。直播開始前幾個小時，油漆工人還在趕工。當天氣溫逼近攝氏卅八度，新鋪的柏油被曬成黏膠，女賓高跟鞋陷進去就拔不出來。水管工人罷工，園區裡飲水機全部停用，因為要把水留給廁所馬桶；邀請函發出一萬五千張，進場的卻超過兩萬八千人，其中不少人拿著偽造門票，圍牆邊還有人架起梯子，收錢帶人翻牆；熱門設施登月火箭跟小飛象沒能趕上開幕，馬克吐溫號蒸汽船擠進太多乘客，船身搖晃到河水都漫上甲板。

後來，面對媒體質疑，華德只是簡單地說會把一切整頓好，可能需要多點時間。接下來卻又狀況不斷，馬戲團老虎跟黑豹掙脫，在大街上打成一團，兒童的迷你賽車道，小車子幾乎全被撞爛。可是在那個年代，沒有社群媒體聚焦失敗，不管是企業或個人都有較大的犯錯空間，開幕不到三個月，樂園就逐漸上了軌道，累計入園人次也突破百萬。

倘若迪士尼樂園開在今天，它有機會活過開幕的那個夏天嗎？

二○一六年，柯爾夫妻用名下所有的錢買下喬治亞州的一支夏季聯盟球隊，取名「薩凡納香蕉」，全城罵聲排山倒海，說他們是城市之恥。其實在那之前，球隊兩個月只賣出一張季票，公司帳戶透支到一毛不剩，夫妻倆賣掉房子搬進破公寓，睡氣墊床，半夜蟑螂爬過臉頰。

沒想到隊名幾分鐘內登上全國推特熱門第一，開幕戰大雨延誤近三小時，四千名觀眾等著看這群瘋子出醜，結果首戰就賣光門票，之後十年場場完售，今年五月在德州農工大學的美式足球場，單場甚至湧進十萬兩千名觀眾。

兩個故事開頭同樣狼狽，結局同樣美好，靠的都是多了些時間，沒有在第一天就被判出局。迪士尼的運氣來自節奏緩慢的年代，香蕉隊的時間則是自己掙來的，他們能把嘲笑變成話題，再把話題變成門票。

問題是，並非每個人都有這樣的運氣或本事，很少事情在第一天就完美，而現在的世界，愈來愈缺乏耐心。我們該學會的，不只是如何避免犯錯，還有如何給犯錯的人多一點時間。

（作者為運動文學作家）