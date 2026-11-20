台灣九合一地方選舉，除縣市長、縣市議員、鄉鎮長及市民代表等外，今年另有一項核電的公投。公投綁選舉，當然是希望透過較高投票率，得以跨過有效投票門檻，不至於在單獨公投時出現即使壓倒性票數通過，但因有效同意票未達標，未能生效的情形。

美國期中選舉也有許多州進行公投，讓選民在進行國會議員、州長、州議員投票時，也對他們關切的議題做出決定。美國除聯邦憲法沒有公民連署提案外，其餘各州居民或議會都可提出公投議案。不過，有別於我們的公投，美國各州公投往往以不同形式呈現。

第一種公投，類似我們憲法所規範的複決，即議會提交型的州憲法修正案（ＬＲＣＡ），就是州議會表決通過的議案，再交由州民投票決定是否入憲。如果修憲提議來自於公民而非議會，就是公民創制的憲法修正案。與ＬＲＣＡ類似，但修正的不是州憲法，而是州的法律，就成為議會提交型的州法律修正案。另外，同樣程序若由公民提議，則是公民創制的州法修正案（ＣＩＳＳ）。部分州會先讓ＣＩＳＳ交付議會表決，若議會在規定時間內未通過，則逕付公投決定，就成為州法律的間接創制。

另一類常見的公投議題是地方政府為籌措某些工程或計畫（往往與教育、公共衛生、基礎建設有關），發行公債的公債議題。最後還有一個是由公民發起，對既有法律存廢進行投票的否決公投，是許多州針對民意代表立法有缺失時，賦予公民的重大否決權利。

今年期中選舉有四十個州、一四五個公投項目，提案最多的是路易斯安那州的十五個，以及加州和科羅拉多州的十四個。其中最多的議題與發行公債、加稅（富人稅、房產稅）有關，好幾個公投要求唯有美國公民才有投票權。川普反對跨性別運動員參與女性運動競賽的主張，也是幾個州公投的議題。

個人最關心的公投議題，是阿拉斯加州二○二二年起採用的「排序選擇投票制」，今年公投表決是否該廢除此制度。排序選擇投票制是，選民可將四位候選人依喜好程度排序，得票最少的人第一個被淘汰，投給他的第二選擇再分配給剩下的三位候選人；在選票重新計算後，第三名又被淘汰，投給他的第二選擇再分配給剩下的兩位候選人，最終得票最高者獲勝。

在其中，政黨也有一定操作空間。有些候選人在進入第二輪四人決賽時，退出選舉，讓另一個政黨三位候選人廝殺，大大增加同黨候選人出線機會。這是今年阿拉斯加州州長和參議員選舉同時出現的情形，特別是州長第一輪選舉中，排名第二的民主黨候選人（第一名也是民主黨籍），決定退出，讓三位共和黨同志相互競爭，是明顯政治操作。兩年前眾議員第一輪選舉，民主黨現任議員獲得超過五成選票，卻在第二輪選舉時，在排名第三及第四的兩位共和黨候選人退出後，反倒以兩個多百分點敗下陣來。今年則是情況相反，對共和黨較不利。

排序選擇投票制是阿拉斯加今年參議員及州長選舉在選後十天，仍未計算出最後結果的原因，不過阿拉斯加選民已在公投中，以五個百分點保留了排序選擇投票制。不過如果共和黨輸掉州長及參議員選舉，親共和黨的選民有可能在兩年後再提出相同的公投案。