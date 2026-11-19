十一月底的地方選舉，是對民進黨政府的一次重大考驗，也是對賴清德總統執政的信任投票。此前，美國共和黨政府剛剛在期中選舉失去參眾兩院多數。這是緣於川普執政亂無章法，而且恣意妄為，導致支持度大跌，終被民意反噬！

由於美以伊戰爭導致油價大漲，而不斷抬升的關稅戰又造成物價飛騰、通膨，美國選民藉由民主抗爭，用選票表達強烈不滿。他們期待以民為本改善民生，降低生活成本，杜絕政府腐敗，而非縱容惡質化的極限施壓，甩鍋退群；不但造成全球政經動盪，美國霸權也快速式微。

但在台灣，人造「洋流」卻有其生存空間，民粹風潮無遠弗屆，聲勢不弱。如果民進黨在選舉中獲勝，不但與美國期中選舉的主旋律背道而馳，還可能激化兩岸危局，造成更嚴峻的地緣安全困境。屆時美中俄的戰略協商，恐將決定東亞格局與台海情勢。一旦台灣淪為菜單上的交易，該如何自處，才能擺脫雅爾達式的幽黯陰影？

什麼是雅爾達式陰影？一九四五年二月六日，在美英蘇元首共同參加的雅爾達會議上，邱吉爾提出了棘手的波蘭問題。在第二天的會議上，史達林拿出一份解決方案：一方面，他根據一九二○年一戰結束後，由英國外相寇松提出的「寇松線」方案，將波蘭東部面積達廿點一萬平方公里的領土全部劃歸蘇聯，當時在這片土地上住了四四○萬波蘭人。另一方面，作為對波蘭的補償，將其國界西移二百公里，到達「奧得河–尼斯河」一線，取得原屬德國東部的領土。一去一來之間，戰後波蘭國土面積直接縮減為卅一點二萬平方公里。

在美英俄強力主導下，波蘭國土被迫大幅度西移，東部家園盡毀！有一二○萬波蘭人迫遷，自此顛沛流離；其中還有為數逾十萬人，遭到烏克蘭人殘酷殺戮，造成日後烏波人民的長久心結。這是美英的失信與出賣，也是雅爾達會議留給世人的慘痛教訓之一。它清楚告訴我們，大國有其自身的利益考量，不會真正照顧到弱者權益。

其實大多數台灣選民心知肚明，自身的命運是由大國博弈決定。但他們關心的不是國際政情的巨變，那是天邊雲霧，不可能率由自主。他們念茲在茲的是民生福祉、基本生計，是如何在終局決戰前維持生活的小確幸。因此，無論是沈伯洋或曹興誠，抑或黑熊與台積電，都不過是強權的工具。即使在藍軍內部，也有不少人「唯美是從」或「戀殖」，只有美日說了才算。他們的信念，是美國一定會保護台灣人的生命財產和人身安全，因此不必在意歷史的殘酷教訓。

這是台灣地方大選前夕的社會氛圍，也是藍綠兩極對陣下的命定與無奈。所謂民主，就在民粹與民本之間持續拉扯。凡是信賴領袖魅力的人，心甘情願追隨川普，一定要讓美國重新偉大！他們也喜歡沈伯洋的口才便給和民粹魅力；認定天選之人必有神助，不必考慮守規矩，或依循那些冷冰冰的官僚程序。但以民為本的經驗卻認為，只有「以生民為念」，才是「民為邦本，本固邦寧」。只有按部就班做下去，才能落實善政，造福百姓。

美國選民經過了六年的川普風潮，深切體會到民粹政治的極限與失能，轉而要求以民為本改善民生，有尊嚴的活下去，這是美式民主的決絕與睿智。台灣民眾也應勇敢站出來，用自己的選票，向無能無法無天的當政者說不！

（作者為金門大學榮休教授）