日前，為紀念國父誕辰一百六十周年，兩岸發展研究基金會邀集逾二六○位專家學者發起「兩岸和平倡議」，主張以和平為最高優先，尊重同屬中華民族的歷史脈絡與兩岸分治現實，以協商取代對抗。和平不是某一黨派的專利，而是台灣社會的最大公約數。檢視這份倡議，可從三個「看清」入手。

一曰看清世界：大國永遠以自身利益為先。一九四五年雅爾達會議，美英蘇三強在中國缺席下，私相議定外蒙古與東北權益；一九七一年季辛吉密訪北京，翌年尼克森訪華，一九七九年美國與台北斷交。同年美國國會雖通過《台灣關係法》維繫雙邊往來，卻也明言期盼台灣前途以和平方式決定。春秋時代，鄭國夾處晉楚之間，子產不卑不亢、周旋兩強，小國方得自保。一九三八年慕尼黑會議，英法以捷克斯洛伐克蘇台德區換取一時安寧，捷克斯洛伐克作為當事國卻未獲邀與會。歷史一再證明，國際友誼固然可貴，台灣的安全卻不能只寄託於他人承諾；國際支持的價值，在於讓台灣有底氣坐上談判桌，而非從此不必談。

二曰看清危險：最可怕的不是軍備，而是溝通斷線。一九一四年塞拉耶佛一聲槍響，各國誤判、連鎖動員，釀成死傷逾千萬的世界大戰，而當初各國都以為戰事數月可決；反觀一九六二年古巴飛彈危機，美蘇憑藉幕後管道懸崖勒馬，翌年即設立熱線。一九七二年雙方再簽《防止海上事件協定》，可見即使是冷戰死敵，也懂得為意外預設煞車。一九九五至一九九六年台海飛彈危機，也發生在兩岸協商中斷之際。

今日兩岸官方管道長期停擺，任何擦槍走火都可能失控。如今民調顯示近六成民眾支持恢復或增加兩岸交流，正反映這份憂慮。交流愈密，誤判愈少，這是最務實的安全保障。

三曰看清自己：歷史脈絡與分治現實都必須正視。一九八七年政府開放大陸探親，一九九三年辜汪會談在新加坡登場，二○○八至二○一五年間兩岸兩會簽署廿三項協議，開啟直航與經貿往來，二○一五年兩岸領導人更首度會面，證明血脈相連的兩岸，能在分治現實下以對話累積互信。東西德一九七二年簽訂基礎條約，承認分治、擴大交流，最終統一則由人民以民主方式決定。另一方面，當前民調顯示逾六成民眾自認是台灣人，主流民意也不接受「一國兩制」。任何和平安排若要長久，都必須尊重台灣的民主程序與人民意願。

倡議已獲專業廣泛支持，理應更深看待兩件事：對岸未放棄武力之下，「平等協商」如何落實；避戰與自我防衛如何並行。

朝野都說要和平，差別只在路徑與底線，這正需要理性辯論、凝聚共識；政府與在野若能以民間對話為橋梁，為官方恢復溝通預作準備，才是對人民負責。和平需要實力為後盾，更需要智慧與勇氣去爭取；這份倡議的意義，正在提醒社會別讓和平只剩口號。

看清世界、看清危險、看清自己，以協商取代對抗，以合作增進共同利益，兩岸人民才能走向長期和平、共享繁榮昌盛。

（作者為國安局前局長）