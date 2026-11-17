林一平／消失的八張椅子

耶路撒冷的夜晚，燈火依舊璀璨。三千年前的曠野，猶太人的祖先在風沙中尋找應許之地；三千多年後，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）卻在國會席次表上，焦慮地尋找八個座位。

以色列十月廿七日大選結果，內唐亞胡的聯合黨（Likud）取得廿七席，仍是國會第一大黨，領先艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的正直黨（Yashar）六席。內唐亞胡陣營合計五十三席，艾森科特陣營四十八席，阿拉伯政黨十九席。在一個一二○席的國會中，過半門檻是六十一席。內唐亞胡雖然領先，卻沒有贏得執政保證，他仍差八席。

這使我想起《素書》。相傳黃石公將此書傳給張良，書中警語說：「危莫危於任疑。」最危險的事，莫過於把重任交給自己無法信任的人。盟友雖是獨立政黨而非下屬，道理卻相通：權力若必須仰賴不能信任的人，整座城池便始終處於危機之中。

從五十三到過半的六十一，中間只差八席。然這八席的距離卻如隔天涯，因為通往目標的三條路，全卡在「信任」二字。

第一條路，是爭取「以色列是我們的家園黨」（Israel Our Home）。該黨雖有七席，但領袖利伯曼已明確拒絕與內唐亞胡結盟，同時亦劃下底線，絕不加入任何依賴阿拉伯政黨支持的政府。他既不願協助內唐亞胡跨過門檻，也不打算成為艾森科特過半的關鍵少數。

第二條路，是與艾森科特組建聯合政府。然艾森科特早已多次公開劃清界線，表示絕不屈居於內唐亞胡之下，亦拒絕接受任何形式的輪流執政。當競爭對手將政策分歧上升為個人層面的決絕，這一步的阻力早已不是席位算術，而是信任赤字的具體化。

第三條路是尋求阿拉伯政黨支持。聯合阿拉伯名單（Ra'am）雖曾釋出入閣訊號，但「聯合名單」（Joint List）內部的和平與平等民主陣線（Hadash），卻強烈反對加入猶太復國主義政黨領導的政府；加上內唐亞胡長期對其採取排斥立場，任何政治妥協都將直接撕裂他最核心的支持基本盤。

三條路各有死角，無一通暢。

這並不意味著艾森科特就能穩操勝券。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）已先授權他組閣，但四十八加十九的帳面多數同樣脆弱；反內唐亞胡陣營加上阿拉伯政黨，雖構成六十七席的阻擋多數，卻始終湊不出自己的執政聯盟；阿拉伯政黨雖願支持更換議長，卻明確排除入閣；極端正統派（Haredi）政黨亦傳出可能兩不相幫，其盤算仍是維持兵役豁免。相同的信任困境，如影隨形地落在他身上。

若黃石公今日來到耶路撒冷，或許不會問「你還差幾席」，而會問「多少人願意支持你，又有多少人真正相信你？」支持可以透過利益談判，信任卻無法交易。一位領袖若須不斷掏空籌碼才能維繫聯盟，他看似握緊權力，實際上早已成為盟友的俘虜。

以色列新國會宣誓後，真正的角力開始。座位可以精確計數，坐在座位上的人心卻無法測量。《素書》說「危莫危於任疑」；內唐亞胡或許終究能拼湊出那八張椅子，但決定他命運的，是他轉身離場的那一刻—他拼湊出的八張椅子，坐在上面的究竟是盟友，還是人質？（作者為前科技部代理部長）