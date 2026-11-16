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黃齊元／檢討美國選舉 調整台灣政策

聯合報／ 黃齊元

美國期中選舉共和黨大敗，結果並不令人意外，但連傳統紅州都被藍潮淹沒，顯示選民價值觀改變。川普倒行逆施，尤其美伊戰爭帶動通膨，直接影響民生。其次是ＡＩ過度發展引起貧富失衡，大財團是贏家、市井小民是輸家，導致財富「擁有者」和「沒有者」的利益之爭。

台灣的情況和美國很類似，只是許多民眾沒有深思。執政黨受美國壓力，今年一再強調「備戰」，近期卻改打「溫情牌」。台獨是紅線，大陸不可能視而不見，其影響未來必將顯現。台灣人民要覺醒，大家以為地方選舉和兩岸無關，其實在經濟上高度相關。

ＡＩ資料中心在美國造成的問題，台灣也有，只是換成半導體廠。台灣缺電、缺水、缺地，半導體產業從北到南，消耗資源愈來愈多，人才全面向高科技業傾斜。電子業吃香喝辣，傳統產業、中小企業、服務業和農業卻生存困難。

台灣今年ＧＤＰ成長率上看百分之十三，但「Ｋ型經濟」嚴重，經濟果實未能全民共享。好比美股「標普五○○」指數中，「科技七雄」利潤率高達百分之卅，其他公司只有百分之十。

ＡＩ對台灣人民生計的負面影響超乎想像。今年科技大廠擴廠，商業不動產成交量創新高，但一般住宅交易冷清。年輕人面對低薪和高房價，更不願生育。這些根本問題，必須靠改善兩岸關係和適度降溫ＡＩ投資才能解決。

但為何台灣民眾沒有像美國一樣反應激烈？因為股市榮景掩蓋問題，執政黨更自詡有政績。台灣資金緊張，很多企業借不到錢，因為民眾存款都去炒股，而ＡＩ龍頭又借走大部分資金。未來民主黨將用各種手段，放慢ＡＩ資料中心發展速度，台灣不可能不受影響。執政黨為了選舉一廂情願做多，除了和國際趨勢脫鉤，更可能造成投資人未來的風險。

台灣更大的風險在於關稅。川普內政外交一無是處，但洋洋自得的政績是台積電赴美投資。近期他威脅外企若不在美國設廠，恐面臨高達百分之三百的懲罰性關稅。台灣政府幾乎將赴美投資全盤奉上，不像日韓談判有一定堅持；川普視台灣為軟柿子，未來很可能再有動作。

民主黨控制參眾兩院後，可能施壓川普增加對台軍售，這對台灣不一定是好事。除了川普持續與國會對抗，地緣政治風險也升高，外資將降低台灣投資部位，川普更有理由把台灣半導體產業搬至美國。因此，台灣人民必須主動爭取「和平」、推動「和解」，並控制國防預算，才能根本改善經濟失衡的困局。

台灣人民需要加強國際視野。全世界都積極改善與中國大陸的關係，除了美中維持貿易往來，歐洲國家鼓勵大陸企業至當地設廠，連印度也放寬中國企業投資限制。台灣對美出口創新高，今年順差突破兩千億美元，集中在ＡＩ產業，這些都是川普所忌諱的。現在ＡＩ產業放慢腳步，川普身陷泥沼，難道台灣不應重新思考未來政策？改善兩岸合作，是促進地方經濟最有效的手段。

過去不論中央或地方選舉，民進黨打「抗中牌」就有一定效果。但情勢已改變，多數國家和美國大眾都不支持川普，台灣應準備好迎接「後川普時代」。台灣的命運與中國大陸及美國息息相關，過去我們「抗中親美」，未來應「和中友美」。台灣的關鍵字不是「流」，而是「留」；這次地方選舉，將決定台灣的未來。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）

美國 選舉 台獨

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