林中斌／習將經川普贏台灣民心

今年六月十五日《中國時報》標題「破天荒 美軍進駐軍情局」。雖然台灣軍事演習常有美軍顧問觀察，但「這是第一次軍情局有美軍進駐」。 十月六日，台灣中央廣播電台報導「傳五角大廈將派員進駐國防部 顧立雄證實：台美合作已愈趨緊密」。今年五月川普訪問中前後，北京仍不斷強調台灣是它最關切的議題，意涵是美軍若鼓勵台獨它將「回敬」！

然而，至今北京未置一詞。為何？

漸浮上檯面的跡象顯示：●川習已達默契：美方幕後鼓勵台灣與北京和平對話。●習的兩岸方針已由戰略奪台轉向民心贏台。●賴由強力反中轉向兩岸尊嚴互動。

川習默契。九月十七日，涉獵中國政治卅年的資深美國外交官康達大使（Daniel Kritenbrink）在智庫播客「北京研究」（Pekingnology， CSIS）中說：原本自信、謹慎的習近年來更加採取主動和「算計的冒險」（calculated risk）。五月中川習會後，北京公開定性中美為「建設性戰略穩定關係」。華府隨後確認。這展現了習的主動，突破了中美無盡對抗的窠臼。九月川習二次會面，更確定了雙方鬥中有和的默契。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）與中共解放軍東部戰區司令員楊志斌，於今年八月底九月初在加拿大西岸舉行的「印太地區國防參謀首長會議」見面，屬中美雙方最大戰區指揮官首度會晤。翻轉了以前北京對建立雙方軍事熱線的敷衍模式—有急事時，甚至不接美方電話。

贏台民心。今年十月廿八日，巴基斯坦因遵循「一個中國政策」，拒絕我航空公司進出它的領空。可能是巴國因與美國走近，為對北京補償而採取的行動。但是為何數小時內自我矛盾撤回禁令？最大的可能是北京干預：以遏止台灣反中民心持續惡化，而急速照會巴國的挽救措施。

六月一日聯合報民調顯示：台灣人民反對統一但不支持獨立的比例又創歷史新高。意涵是，即使習以不斷攀升的軍力奪取台灣，戰爭摧毀中華的「寶島」並製造妻離子散充滿仇恨的「子民」，他即使形式上完成祖先託付的歷史使命，但其值得驕傲的光榮何在？

其實中共廿大後，習已著力提升社會軟實力—社會安全、環保法治、生活品質—吸引國際及台灣旅客。

尊嚴互動。「台獨金孫」賴清德總統曾經由一七年台南市長任內呼籲「親中愛台」轉向二○二三年副總統任內主張的「抗中保台」。

二○二四年五月就任總統後，賴三次國慶演說再度展示他的「可塑性」（malleability）。他對兩岸關係的用詞愈發謹慎。二○二四年兩岸「互不隸屬」；二○二五年兩岸「維持現狀」；二○二六年十月十日「不放棄在對等尊嚴基礎上的（兩岸）對話」，同時賴也透露他這次發言的背景：「樂見美中透過對話管控衝突」。

隨後，十月廿七日，陸委會副主委沈有忠稱「台灣從來沒有台獨的選項，中華民國是客觀事實的存在」。兩天後副主委兼發言人梁文傑再度重申。

中共自二○二一年五月至二六年一月公布的台獨分子名單，從未括及小英前總統及賴總統。這為將來兩岸可能的高層互動預留伏筆。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）