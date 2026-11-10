周韻采／民眾不滿意立法院？

社會團體「口袋國會」為輔助國會評鑑，深入了解民眾對立法院功能及立委行使職權的態度，特於九月上旬辦理民調，日前公布結果。調查透露民眾對國內政局的解讀，值此縣市長選舉之際，值得社會重視。

首先，調查詢問民眾認為立委的表現是否專業？百分之卅五點五的受訪者認為立委具備專業，卻有百分之四十九點○認為不具專業。而對憲法明文賦予立委的四項主要職權：制定法律、預算審查、質詢及行使人事同意權的評價，調查結果顯示，民眾皆呈現不滿意度高於滿意度，可見立委們表現並不及格。民眾最滿意的職權是質詢，滿意度達四成；其次是預算審查，滿意度為百分之卅五點四；再者為人事同意權，滿意度百分之卅一點八。制定法律的表現最差，滿意度僅百分之廿八點二，不滿意度超過五成。

進一步檢視資料可以發現，造成立委評價偏低的原因，在於樣本結構中，泛綠占百分之卅五點四，泛藍百分之廿三點五，民眾黨僅百分之六點一，中立選民或無傾向者合計三成五。雖然泛藍及民眾黨支持者有五至七成贊同立委表現，但泛綠選民平均高達七成五至八成不認同立委表現，在樣本比例影響下，造成立委評價偏低，可見民眾政黨傾向已決定立委評價。

民眾的政黨傾向，在對各政黨立委評價（○至一百分）時更為明顯。泛藍選民給國民黨籍立委平均分數是七十四點五四分、民進黨四十七點一六分、民眾黨五十八點九○分；泛綠選民給國民黨立委的平均分數只有廿五點○五分、民進黨七十一點一四分、民眾黨立委也只有廿二點二六分；而民眾黨支持者給國民黨立委的平均分數為六十二點八七分、民進黨廿九點二○分、民眾黨立委則是七十二點二七分。顯示泛綠民眾對政黨立委的喜惡較泛藍民眾強烈，呈現對反對勢力的極端負面評價。同樣地，泛藍民眾中有六成六認同立院可代表民意，泛綠民眾卻有六成九不認同。

調查結果也發現，中立及無政黨傾向者給國民黨及民進黨立委都打了五十分，故除去政黨傾向，民眾對各政黨評價並無明顯差異。足見立院表現及立委評價偏低，非全民一致不滿意，而是政黨傾向左右民眾觀感。

同樣邏輯也適用於民眾對全體立委和選區立委的滿意度差異。調查中，民眾對自己選區立委的平均分數為六十三點六三分，較全體立委的五十一點五六分高。這顯示選民評價選區立委的表現，不光基於立院問政或維護黨的立場，更多的是選民服務、爭取地方建設及婚喪慰問，這些都使選區立委形象勝過整體立法院予人政黨衝突的印象。

調查還發現，雙北都會區對國民黨立委的評價較低。此地區匯集較多大學（含）以上學歷的網路世代，善用網路串聯，不僅接收和傳播政治訊息速度快，也能在社群媒體帶動輿論風向。尤其人口變數的交叉分析亦顯示，雙北都會區的泛綠選民比例約三成六，高於桃竹苗，更高於花東及外島縣市，他們經歷大罷免挫敗，反而更加顯性化，堅定對抗在野黨，進而在此次選舉中轉成小水滴，創造洋流聲量。

這是雙北國民黨籍市長候選人的危機所在。要如何在泛綠支持者聲量強勢的情況下突圍，穩住支持者，認清流量不同於選票，讓支持者出來投票，是最後這不到三周的課題。

（作者為元智大學資管系教授）