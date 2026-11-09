盛治仁／美選啟示：台灣應走出霸凌式政治

這次美國期中選舉共和黨的大敗，讓我看到了一絲令人振奮的希望。過去幾年常感嘆民主政治對於謊言、擴權、仇恨動員與人身攻擊，似乎缺乏制衡之力。這次的選舉結果，至少提醒我們，選民仍然有自主改變的能力。

這一絲希望，來自於許多背景獨特的新科民主黨參議員當選人。例如德州的塔拉里科，曾是公立學校教師並受過神學訓練；堪薩斯州的漢彌爾頓，是長年推動跨黨派對話的溫和派牧師；愛荷華州的杜瑞克，是致力於將身障者的生活痛點轉化為政策關懷的帕運輪椅籃球金牌得主；密西根州的薩伊德則是公衛學者出身的埃及移民後裔。

他們有些已有多年的從政經驗，值得期待的，是如何將教室、教會、球場與公共衛生工作的真實溫度和關懷注入了冰冷的政治機器中。

我很喜歡塔拉里科的勝選演說，他以其信仰裡「愛鄰舍」的核心價值，希望塑造一個不再極端對立的社會。他嚴厲批判權勢與不公，也承諾服務沒有投票給他的選民；他所說的愛，包含了挺身保護被霸凌者的責任。

說實話，這幾年的觀察已經讓我對於選舉時以愛為訴求的功效產生了很大的懷疑。我非常高興他的勝選證明我錯了。勝選的原因當然很多，但至少讓我們看到，即使仇恨動員的聲量再大，愛與包容依然有機會贏得選票。這就足以讓我們對人性重拾一些信心。喚醒人性中良善的一面，永遠是值得努力的方向。

同樣發人省思的，是首位當選美國聯邦參議員的穆斯林薩伊德。面對以宗教質疑其忠誠的提問，他直接指出問題背後的偏見，將討論帶回信仰自由與平等的公民資格。沒有人應該只因姓名和宗教，就被要求證明自己忠於國家。這項原則，無論選舉結果都應該成立。

另一方面，馬斯克及其公司在這次選戰中捐獻近五億美元支持共和黨，但最終未能如願。這也顯示，即使在金權政治掛帥的美國，選民的意志也不是資本所能壟斷控制的。

這些變化都讓我們對民主的前景多了一些正面期待。選舉之後，還要看他們如何施政、如何對待不同意見。年輕時急著看當下，現在學會耐心看長期，讓這些希望的種子慢慢萌芽長大。

看著美國這場選舉帶來的反思，台灣同樣身處在一個被演算法嚴重割裂的社會中。只要政治認同或立場不同，動輒就被貼上標籤，或在網路被出征。我們常驕傲地對外宣揚台灣的民主自由，轉過頭來卻又在內部尋找壓制不同意見的聲音。

民主的精髓，本該是對不同意見的尊重、容忍、甚至是鼓勵，而不是在內部無休止地尋找敵人、區分敵我。希望台灣也能從這場遠方的選舉中得到啟發，走出霸凌式的網路政治。任何人都不應僅因身分與政治認同受到羞辱，每個人的公共主張也都應接受事實與理由的檢驗。

以前會覺得這是空話，至少現在看到了一絲希望，沒有人需要為他的認同和想法道歉—希望這一天早日到來。（作者為雲品國際董事長）