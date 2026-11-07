廖達琪／解讀川普期中考「活當」

美國期中選舉常被視為是總統的期中考，這次十一月的考試，民主黨超出一般估計的穩穩拿下參眾兩院，川普的共和黨席次大幅萎縮，顯然考試不及格，但因民主黨兩院席次都未能過三分之二，留給川普運用否決權扳回一城的空間，姑且算為活當，未及死當；而民主黨能舉反川普主義的大旗，並奠基於川普比貪汙更可怕的錯誤政策，包括伊朗戰爭、關稅操作等貽害國內民生經濟的措施，贏得藍潮爆發的效果；一些反川人士，甚至認為這可能是美國歷史上最大的藍潮反撲，是否如此呢？

筆者試著從四個角度解讀這次川普期中考，是否為美國二戰後歷任總統所考過的最差成績。

首先是民主黨在參眾兩院的席次大增，就目前所知，民主黨在眾院粗估席次大約可到二五五席左右，距離現在擁有的二一四席，增加四十一席；參院則大約五十五席，距離現有的四十七席，增八席；兩院均過半，但離反否決等所需三分之二，還有些距離。

二戰以來，民主黨的最大浪潮出現在一九七四年共和黨尼克森時代，眾院增加四十九席，參院則增加四席；但因民主黨本就是兩院的過半，拜尼克森水門案之賜，輕鬆的在期中攻城掠地，不算反撲，更像順勢再衝高。戰後民主黨紀錄上第二次大浪，是二○一八年的川普第一任期中考，眾院增四十二席，但參院反減二席、且未過半。與此次相較，川普那時還有參院撐場。看來二○二六年期中選舉，確實稱得上是戰後的最大藍潮反撲。

其次是川普總統期中考前的支持度是否最差，才出現此大潮？路透社／益普索十月底民調，川普支持率為百分之卅二，再查戰後美國歷任總統：一九四六年杜魯門總統期中選前只有百分之廿七支持度，其他大體都能維持四成以上，只有小布希總統百分之卅七，比川普好些；但川普沒墊底，杜魯門才是倒數冠軍，他也因此造就共和黨的紅潮，民主黨那次丟了五十六席。

第三要問的是，川普所面對的新國會是政黨席次差距最懸殊的嗎？川普並不是最悲慘的，他比杜魯門的狀況還差一點，卻比福特好太多！杜氏所面對的共和黨雖也掌控雙院，但共、民兩黨席次差在參、眾院分別為七及五十八；川普面對的大約是「民」大於「共」分別為十及七十五；至於一九七四年的共和黨福特，在眾院被民主黨超過一四七席、參院則被超過廿三席，且民主黨眾院席次超過三分之二，參院也較接近，其境遇之辛苦艱難可想而知，川普其實沒考到那麼差。

最後第四問則是，川普面對國會困境，會不會成為最會動用否決權的戰後總統？川普選前表示，民主黨如贏國會多數、多所掣肘，他可以否決！但從紀錄上看來，川普實不易成為使用否決權最多的總統，一方面他的任期只剩兩年，再方面，他喜交易，常透過黨團溝通協商，這或可解釋：為何他在第一任面對期中民主黨取得眾院多數後，也只用了十次；且相較於戰後其他總統，他使用次數是最低。

整體而言，川普期中考，雖激起了藍潮戰後以來最大的反撲，卻還沒考墊底，比福特的狀況好太多，與杜魯門似可一比。不過杜魯門期中考差後，勵精圖治，大量使用否決權跟國會搏鬥，終於一九四八年打敗杜威續任總統！這對不續任的川普，有沒有啟發性呢？且讓我們繼續看下去。（作者為中山大學政治所榮譽教授）