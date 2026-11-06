洪蘭／從內心杜絕毒品—朋友的重要

調查發現青少年的第一次接觸毒品幾乎都是被朋友慫恿的，除了本身對毒品的好奇之外，他們更多是害怕不附和就沒有朋友。

為什麼孩子會這麼害怕沒有朋友？

因為人是群居的動物，需要同伴的接受與認同。小男生的第一口煙，往往不是他想抽，而是他想獲得認同。時尚會流行就是因為模仿是最真誠的恭維，是青少年尋求認同的方式之一，朋友會相互影響，研究發現，預測一個孩子五年後的行為有二個指標：一是他交的朋友，二是他看的書。前者是行為的改變，後者是觀念的內化。更重要的是，這個影響是在不知不覺中產生的。研究發現，芝加哥大學同一寢室的女生會因住在一起而使兩人的生理期逐漸同步（synchronize）。

因為人的本性是好逸惡勞—勤奮需要毅力，偷懶不必，所以孔子告誡說「無友不如己者」，壞朋友的影響力大於好朋友。清初名臣張廷玉的父親臨終前只說了一句「保家莫如擇友」， 這句話保了他家三代。交到壞朋友不但毀掉自己一生，甚至整個家族都被牽連。

可惜在我們成長的過程中，我們都不知道什麼才是真正的朋友，很多青少年誤以為替人兩肋插刀就是講義氣，殊不知背後捅刀的正是那個人。

孔子說：人各有志，所以交友不能勉強，更不能討好。酒肉朋友的友情跟酒一樣，只有一夜的效力。亞里斯多德說：朋友是住在兩個身體裡的同一個靈魂。所以志同道合是第一個條件；第二，良藥苦口，好朋友是敢跟你說實話，不迎合你的人。張潮在《幽夢影》中說「天下有一人知己，可以不恨」，能交到像鍾子期和俞伯牙那樣的知音， 這一生就值得了。其實，歷史上刎頸之交的例子並不少，我印象最深刻的是左伯桃和羊角哀的故事。

左伯桃與羊角哀是春秋時的讀書人，因楚元王招賢納士，兩人便一同前往楚國求官。不幸途中遇到大風雪，衣服和糧食都不夠支撐兩人一起到達楚國。左伯桃認為羊角哀的才學比自己強，便躲入空樹洞中，犧牲自己，成全了羊角哀。羊角哀到了楚國，果然得到楚王的重用，把兩人濟世的抱負施展開來。有一天，他夢見左伯桃前來哭訴，他在陰曹受到鬼魂的欺負，羊角哀遂在左伯桃墓前自刎，赴陰間幫他一起討公道。

原來，古人心目中的朋友竟是可以換命的。難怪子路會說「車馬、衣裘，與朋友共，敝之而無憾」。與命比起來， 車馬衣裘算什麼呢？

現在校園毒品泛濫，毒品五花八門，防不勝防，或許掃毒可以借用中醫「不治已病，治未病」的原則，從孩子的內心著手，未病先防，已病防變，告訴他們，不要害怕沒有朋友，先把自己變成一個值得別人信賴與尊重的人，當自己在學識、修養與品德上，都和別人對等時，別人自然會來和你作朋友。

當學生開始不懼被排斥的威脅，不再因害怕被孤立而去試毒時，校園毒品的魔咒就消散了。