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趙建民／美中華民國主權是如何丟失的？

聯合報／ 趙建民

中國大陸盛大慶祝台灣光復，國防部長顧立雄呵斥二戰與中華人民共和國無關。前不久習近平在華盛頓和川普見面，兩人大談中美在二戰期間的夥伴情誼，陸委會也稱二戰和中華人民共和國無關！執政黨「去中國化」不遺餘力，秘書長徐國勇還稱根本沒什麼台灣光復節，大陸全盤端走豈不痛快？

俄羅斯總統普亭建議美中俄三國領導人在即將到來的深圳ＡＰＥＣ會上舉行會談，傳達了警訊。

近來中共機艦從台灣海峽繞道台灣東部，巴基斯坦差點關閉領空拒絕台灣飛航，新南向國家紛紛表示「台灣是中國的一部分」，國安局將之稱為對台進行海域管轄，陸委會則更聳動的稱「未統先治」，台灣過去的歷史歸屬已是最後一塊拼圖。諷刺的是，最佳助攻手竟然是民進黨。

眾所皆知，主權展現有賴對內的有效管轄，以及對外的國際承認。我國對內有效統治，但外交孤立卻使國際承認幾不存在，因此，需要借助非傳統的方式宣示主權，而相關歷史及文件則是最佳媒介。比如說，台灣回歸中華民國主權的法理紮實，盟軍最高統帥一號命令規定位於中國（滿洲除外）和台灣的日軍向蔣委員長投降，只是其中之一。放著主權文書不用，民進黨卻選擇台灣地位未定，既然地位未定，何來主權？聯合國二七五八號決議是中華民國主權的另一有力證據，但民進黨卻朝向「未規範台灣國際參與」方向解釋。

賴清德稱務實認定台灣已經是主權獨立國家，各個場合偏好台灣一詞，如國慶講話中台灣出現四十二次，目的似乎在於對台灣二字投射主權，但國際上講求實力，將台灣投射主權和陸方「地方化」台灣直球對決，結果不問可知。近來美中舉行峰會時，美方必定重申不支持台獨，拒絕為台灣主權提供聯想，在此情況下，台灣的主權投射只能自我消費，國際上寸步難行，等同助攻「台灣是中國一部分」的政策主張，就連外交部指導的國際論壇，也都出現「台灣地區領導人」的字樣。

國際文件出現台灣兩個字時，基本不會夾帶主權的內涵，比如美國的台灣關係法寫得非常透徹，稱已和台灣「治理當局」中斷政府關係，以促成「台美人民間」的商業文化交流。「治理當局」的意思明白，美國在台協會是非營利的民間團體，國際人士稱我們為台灣，那是因為不承認中華民國主權，我們自己卻跟著唱和，豈不愚蠢？

政治學者認為，認同來自社群成員的共同想像，而共同的歷史文化是社群認同想像的最大元素，不幸的是，目前台灣內部出現了兩種認同想像，一種以過去的歷史人文連結中華民國認同，另一種則以地位未定連結想像中的台灣主權認同，為何而戰問題日益嚴重。

國際上有許多證明中華民國主權的文書，卻全在「去中國化」的浪潮中淪為廢紙，不但導致兩岸動盪，更造成內部分裂、主權國家的地位流失。假如台海發生戰事，攝於北京積極塑造的「內部事務」主張，國際社會難以回應，但若國際社會對中華民國主權仍有某種程度的共識，嚇阻豈不立竿見影？國安官員又何需擔心「中共利用歷史修正主義遂行對台灣的主權主張，補強法理敘事」？（作者為中國文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）

主權 中華民國 二戰

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