黃齊元／正視外交現實 維護經濟安定

從前美國柯林頓總統有句著名的競選口號：「笨蛋！問題在經濟」，現在對照川普施政，也非常貼切。但更深層的原因，應該說：「笨蛋！問題在外交」；是川普掀起美伊戰爭，導致油價高漲、帶動通膨。美國民調顯示，七成八的受訪者不滿外交政策加劇通膨，川普經濟施政的不滿意度高達六成五。

台灣正在走類似美國的道路。在創新高的經濟成長率下，存在許多黑暗的現實。政府砸下鉅款購買武器，卻不願開放兩岸觀光及農產品貿易；我們金援史瓦帝尼的「榮邦計畫」備受爭議，卻提不出像樣的「榮耀自家計畫」。執政黨一面倒擁抱美國、全力阻擋兩岸正常交流；少數ＡＩ贏家，蓋過了大多數「ＢＩ」輸家的弱勢族群。

兩岸軍事風險升高，來自美國的操弄以及台獨的挑釁。根據美國智庫對中國大陸的民調，六成六的大陸民眾支持兩岸進行正式談判，直到達成和平協議；五成一的受訪者認為動武只會惡化問題。同時，八成三支持兩岸文化交流、八成二支持促進雙邊貿易。是誰把兩岸友誼的橋梁給封死了？

美國不可能為台灣出兵，只想讓台灣打「代理人戰爭」，就像烏克蘭一樣。川普為了自身利益，誰都可以出賣；近期川普為了紓解高油價壓力，自俄國進口柴油，並強迫澤倫斯基與俄國和解，徹底背叛西方國家共同制裁協議。台灣應該覺醒，從「倚美」到「疑美」，未來更應適度「抑美」，不能再一廂情願仰賴美國。

除了美國，日本也被認為是台灣的靠山。去年高市首相的「台灣有事論」讓執政黨雀躍不已，但日本民調顯示，高達八成受訪者對自衛隊參戰持否定態度。不僅如此，中日關係急遽惡化，高市內閣支持率也創新低。日本民眾不支持「再軍事化」，連高市自己也擔心，隨著中美關係回穩，他會被川普出賣。

台灣半導體構成的矽盾正在瓦解；美國創投家表示，十八個月後，台灣將失去在半導體上的重要性，「我們現在只差一到二奈米，就能做到戰略上需要台灣替我們做到的事情」。隨著台積電加速赴美，以及川普力推半導體美國製造，台灣的關鍵價值正在降低；科技上融入美國生態系，戰略上反而被邊緣化。

台灣經濟要維持榮景，和平安定是前提，絕不能踩台獨紅線，和平不是靠軍事實力或展現肌肉。兩岸軍事實力根本不對等，連美國都準備退居二線，要台灣獨自持久扛住。美國可調派南韓軍力支援防衛台灣？亦是天方夜譚。說穿了，就是把自己的命運寄望在別人身上。

未來四年，台灣人應思考的是，討好距離台灣萬里遠的美國，相較於和隔壁鄰居和平相處、正常交流，究竟何者比較重要？特別是這兩個大國已定調建立「中美建設性戰略穩定關係」。我們繼續抗中，非但對經濟無助，外交上也有風險。

隨著通膨升高及ＡＩ行情可能調整，經濟熊市正在逼近，但更讓人擔心的是「政治熊市」。「黑熊」的魔爪正在伺機而動；台灣不需要「洋流」的激情，需要穩定的細水長流。台灣正處於最有利也最危險的時刻，我們千萬不要搞砸了這盤棋。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）