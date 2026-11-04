聽新聞
0:00 / 0:00

黃齊元／正視外交現實 維護經濟安定

聯合報／ 黃齊元

從前美國柯林頓總統有句著名的競選口號：「笨蛋！問題在經濟」，現在對照川普施政，也非常貼切。但更深層的原因，應該說：「笨蛋！問題在外交」；是川普掀起美伊戰爭，導致油價高漲、帶動通膨。美國民調顯示，七成八的受訪者不滿外交政策加劇通膨，川普經濟施政的不滿意度高達六成五。

台灣正在走類似美國的道路。在創新高的經濟成長率下，存在許多黑暗的現實。政府砸下鉅款購買武器，卻不願開放兩岸觀光及農產品貿易；我們金援史瓦帝尼的「榮邦計畫」備受爭議，卻提不出像樣的「榮耀自家計畫」。執政黨一面倒擁抱美國、全力阻擋兩岸正常交流；少數ＡＩ贏家，蓋過了大多數「ＢＩ」輸家的弱勢族群。

兩岸軍事風險升高，來自美國的操弄以及台獨的挑釁。根據美國智庫對中國大陸的民調，六成六的大陸民眾支持兩岸進行正式談判，直到達成和平協議；五成一的受訪者認為動武只會惡化問題。同時，八成三支持兩岸文化交流、八成二支持促進雙邊貿易。是誰把兩岸友誼的橋梁給封死了？

美國不可能為台灣出兵，只想讓台灣打「代理人戰爭」，就像烏克蘭一樣。川普為了自身利益，誰都可以出賣；近期川普為了紓解高油價壓力，自俄國進口柴油，並強迫澤倫斯基與俄國和解，徹底背叛西方國家共同制裁協議。台灣應該覺醒，從「倚美」到「疑美」，未來更應適度「抑美」，不能再一廂情願仰賴美國。

除了美國，日本也被認為是台灣的靠山。去年高市首相的「台灣有事論」讓執政黨雀躍不已，但日本民調顯示，高達八成受訪者對自衛隊參戰持否定態度。不僅如此，中日關係急遽惡化，高市內閣支持率也創新低。日本民眾不支持「再軍事化」，連高市自己也擔心，隨著中美關係回穩，他會被川普出賣。

台灣半導體構成的矽盾正在瓦解；美國創投家表示，十八個月後，台灣將失去在半導體上的重要性，「我們現在只差一到二奈米，就能做到戰略上需要台灣替我們做到的事情」。隨著台積電加速赴美，以及川普力推半導體美國製造，台灣的關鍵價值正在降低；科技上融入美國生態系，戰略上反而被邊緣化。

台灣經濟要維持榮景，和平安定是前提，絕不能踩台獨紅線，和平不是靠軍事實力或展現肌肉。兩岸軍事實力根本不對等，連美國都準備退居二線，要台灣獨自持久扛住。美國可調派南韓軍力支援防衛台灣？亦是天方夜譚。說穿了，就是把自己的命運寄望在別人身上。

未來四年，台灣人應思考的是，討好距離台灣萬里遠的美國，相較於和隔壁鄰居和平相處、正常交流，究竟何者比較重要？特別是這兩個大國已定調建立「中美建設性戰略穩定關係」。我們繼續抗中，非但對經濟無助，外交上也有風險。

隨著通膨升高及ＡＩ行情可能調整，經濟熊市正在逼近，但更讓人擔心的是「政治熊市」。「黑熊」的魔爪正在伺機而動；台灣不需要「洋流」的激情，需要穩定的細水長流。台灣正處於最有利也最危險的時刻，我們千萬不要搞砸了這盤棋。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）

外交 俄國 美伊戰爭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中選舉／川普「改變」跳票 施政總體檢恐成共和黨致命傷

外交自主 日本可以是模範

美學者：川普在台灣議題走險棋使習近平誤判1事 後果恐超1996台海危機

地緣變局／川普務實交易 我陷美中共管風險

相關新聞

聯合報黑白集／AI介選PK沉默選民

沈伯洋在社群平台爆發破億點閱，被戲稱「可去選美國總統」。有人質疑是「買水軍」的結果，但meta官方證實，短時獲得巨大聲量得利於平台的ＡＩ推薦演算法。戲劇化的是，數位巨浪愈沖刷，民意的沉默螺旋愈轉愈大。這股伏流能否在投票時翻湧而出，衝破聲量封鎖，是一大懸念。

聯合報社論／別讓虛偽政客在失焦選戰中騙走你的一票

經過兩場唇槍舌戰的辯論，藍營北高兩位候選人的表現突出，終於讓稍早民調低迷的士氣止血回溫。還剩廿多天的選戰，國民黨能否穩住陣腳，把九合一選舉拉回主軸，拉回民主制度的「類期中選舉」制衡主調，將是朝野拚搏的勝負關鍵。

誰給酒駕受害人「下一次機會」

台南一名十九歲男大學生深夜步行返回宿舍途中，遭酒駕男子撞擊身亡。令人震驚的是，肇事者涉嫌撞人後逃逸，且過去已有五次酒駕紀錄，去年底才因酒駕遭吊銷駕照。一個年輕生命就此畫下句點；一再酒駕的人，竟能獲得多次重新開始的機會？

從源斬除毒、酒駕病根

「周處除三害」的傳說象徵著掃除惡瘤的決心，但在台灣，傳統的猛虎蛟龍已轉化為公路殺手—酒駕與毒駕。日前台南發生十九歲男大生遭第六度酒駕者無照撞死悲劇，再次引發各界對歷經多次修法卻仍悲劇重演的深切反思。

黃齊元／正視外交現實 維護經濟安定

從前美國柯林頓總統有句著名的競選口號：「笨蛋！問題在經濟」，現在對照川普施政，也非常貼切。但更深層的原因，應該說：「笨蛋！問題在外交」；是川普掀起美伊戰爭，導致油價高漲、帶動通膨。美國民調顯示，七成八的受訪者不滿外交政策加劇通膨，川普經濟施政的不滿意度高達六成五。

讀家觀點／權力的託付 始於人格的檢驗

九合一選舉戰雲密布，藍綠候選人紛紛拋出政策主張與選戰議題。然在喧囂的競選過程與各陣營的媒體包裝策略背後，選民應當審視的卻是候選人的人格特質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。