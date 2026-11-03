陳冲／風電踩雷 公股銀行如何補牢？

近廿餘年來，公司治理高唱入雲，琅琅上口。不過有心人或許已經發現，在業務經營層面，公股的介入，愈來愈深，新青安貸款就是一例；至於公司治理的執行面，反而是民股有模有樣，相對凸顯公股的荒腔走板，是耶非耶？不妨看看俯拾皆是的實例。

十月中旬，各大媒體出現斗大的標題：離岸風電出包，九大行庫踩雷。新聞內容論及公股行庫為支持政府離岸風電政策，投入巨量資金參與聯貸，結果某借款戶周轉失靈，資不抵債，銀行團匯報財政部，財政部即與經濟部協商，經濟部則請台電公司出面協商，但台電公司表示，在目前機制下，要台電將履約保證金撥予銀行，有一定困難云云。

單純的商業貸款行為，行庫原應自行分析風險，何來支持政策之說？配合政策就可以不做授信風險研判？貸款延滯原有標準作業流程，何須報部？財政部要求經濟部協商又依據何在？經濟部明知行庫的期待窒礙難行，又何必轉請台電公司出面？難道整個流程只是行禮如儀一番？兩大部會與九大行庫的作為，是否符合公司治理？又是否符合國際規範？

談到公司治理，號稱富國俱樂部的ＯＥＣＤ（經濟合作開發組織）本就訂有示範條款，但對公營事業，ＯＥＣＤ考量其特性，又訂有Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises（公營事業公司治理準則），早在十一年前該準則修訂時，本人就在報端呼籲公股主管機關、董總治理階層，應將該準則列為培訓教材，避免罔顧國際準則的尷尬，顯然政府是馬耳東風並未聽進，否則就不會發生國家住都中心、新青安等直接由部會邀集行庫老董分配任務的怪案。此外九大行庫中有六家係上市公司（擁有大量民股股東），高層人事皆由政府指派，尚須同時注意ＯＥＣＤ兩項準則的遵守。

ＯＥＣＤ準則第二條，明白指出，政府應許公營銀行充分自治，政府不介入經營，至於董事會須獨立行使職權，政府不應以non-transparent manner進行業務指導。以報載的各項情節，離岸風電融資幾乎完全違反ＯＥＣＤ的規定。

ＯＥＣＤ準則第三條規定，公營銀行如為達成公共政策而產生之成本，應由政府負擔並予揭露（funded by the state and disclosed），從而各大行庫因風電未能反映的風險成本乃至損失，宜由政府預算負責（辛苦的納稅人）。

ＯＥＣＤ準則第四條，公股銀行如係上市公司，還要遵守一般公司治理準則，更要公平對待全體股東，否則即有背信之嫌，結果看不到各位董總對民股股東有片紙隻字的交代，至於ＯＥＣＤ準則第五條，內容豐富，其中要求對預見的風險須加以評估，並研擬管理風險的措施，恰與本案情節契合，卻只見各部會與行庫事發後相互謙讓，對風管未置一詞，顯然對此國際常規毫不重視。以上不過聊舉數點，說明就離岸風電融資等案件，背離國際規範，公股銀行授信評估撤防，豈是一句配合政策可以卸責。

後續的新聞也提到，銀行團對債務人母公司表示原出具的Letter of Support無法律效力，感到失望。沒錯！金融界皆了解ＬＳ非保證函，甚至只是Letter of Comfort，但也非全無效力，主要還要是要看條款的內容與措詞，甚至可以追究當事人的背信刑責，應該不是啞口無言就畫上句點。

自二○一九年起，國內銀行對離岸風電的整體曝險，約在七千億左右，不妨藉此機會，由公司治理（尤其是公股銀行治理）的觀點予以檢討，亡羊補牢，或許也算長期對ＯＥＣＤ規定視而不見的補償吧！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）