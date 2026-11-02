薛承泰／老人健保補助跟誰過不去？

全民健保於一九九五年剛上路，隔年時任台北市長陳水扁為兌現競選支票，首度推動六十五歲以上長者免繳健保費，且不設排富條款。此後的卅年，各縣市瞻前顧後的跟進，卻又迫於財政壓力，形成一國多制。

台北市老人福利發展較早，社會福利本就優於其他縣市，卅年前阿扁的錦上添花，北市老人數量逐年激增，戶籍移入尤為明顯。二○○六年筆者擔任北市社會局長，當年北市總人口較新北少超過一百萬人，老人人數和新北相若。鑒於健保補助經費逐年上揚並排擠其他社福項目，深知不改就會「坐以待斃」。

其實馬英九上任市長之後，市府為減輕負擔，已設補助上限；可排富聲浪仍在，因為原本繳費高者仍獲得較多補助，即所謂的「逆向補貼」。弔詭的是，大家都知道貧富的存在，要如何具體定義「富」？真令人頭疼，況且要拿回人們的既得利益，很可能被反控為「剝奪」。

於是筆者邀請時任健保局副總經理周麗芳商討，擬訂採綜所稅百分之廿一的排富界線，雖不盡理想卻具體可行。筆者算出影響人數與金額，並打算將省下的四億元用來推動長照。接著郝龍斌擔任市長，而周教授也被延攬為副市長，並於二○○八年通過此排富條款。

又過了十八年，立法院三讀通過修正「老人福利法」第廿二條，明定老人或其法定扶養義務人，經稅捐稽徵機關核定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅率未達百分之廿者，長者健保費由中央主管機關全額補助。

消息傳來，不少人認為是在灑幣討好選民、加深世代不公、加速健保倒閉等。這些說法多屬假設性，乃因「保險」理論上強調「世代內」與「世代間」的互助，卻無法保證公平與永續。

若依衛福部試算，以每名長者每月補助八二六元計算，修法後每年增加支出約三八八億元。相較近年來中央預算所增加的項目，在目標與預期效果不明下，動輒以千億計，三千八百億人口對策新戰略就是一個例子，前述批評也都適用。

老人健保補助支出約為人口新戰略的一成，能紓解地方財政壓力，且讓所有老人不會因戶籍地而待遇不同！當然，再怎麼排富仍會有漏網之魚，最常發生在老人或法定扶養人不在國內，如果政府能補上這個漏洞，適當反映富人所該擔負的責任，或許可以減少百億的支出。

此外，修正的第廿二條主角為「老人」或「其法定扶養義務人」，語意不明，須釐清排富是以「人」還是「戶」作為判準。以「人」為準，只要老人所得符合規定，即可獲得補助。一般退休沒工作老人都會符合，至於有高收入子女，選擇是否依附申報扶養，可衡量能節稅的額度與父母健保費的金額。若以「戶」為準，有法定扶養人的老人必須依附，按綜所稅申報的「戶」來計算稅率，未達百分之廿老人健保才符合補助。

當年筆者提出此排富標準，是為了減輕財務負擔減少排擠，目標明確容易推動；而缺點在於綜所稅主要反映「所得」，看不到不動產與股票等投資的「富」，遑論境外所得與財產。

無論如何，全國一制總是好事，至於「財務負擔」與「他項排擠」永遠是話題！擔心的是，將來多數老人少了健保費，會不會調升全民掛號費與自付額呢？（作者為台大退休教授）