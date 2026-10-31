陳力俊／美伊戰爭的非預期代價

美國與以色列於二月廿八日發動對伊朗聯合軍事空襲，擊殺包括最高領導人在內的數十名伊領導菁英。川普總統當時希望幾天內就能取得勝利，後來又想爭取五、六周的時間。他要求伊朗「無條件投降」，並在衝突爆發三周後宣布伊朗徹底戰敗。十月一日，他又表示伊朗將在美國期中選舉後立即屈服。實際情況是，開戰七個多月後，美國雖重創伊朗部分軍事力量，仍未能迫使其接受所要求的政治條件。

戰爭對美國軍事部署造成的壓力，也逐漸浮現。十月初，美國因疑似恐攻威脅，從英國費爾福德空軍基地緊急撤回十二架Ｂ–１轟炸機。川普總統堅稱這沒什麼大不了，國務卿魯比歐也試圖淡化此事，指出五角大廈「一直在將資源重新分配到需要的地方」。

過去幾個月來，隨著衝突持續，伊朗戰爭暴露出美國既有部署體系的脆弱性，迫使五角大廈調整中東基地的人員配置，並撤回部署於英國的轟炸機。伊朗可能報復、基地可能遭飛彈與無人機攻擊，本應是戰前納入評估的風險。如今的局面顯示，川普政府可能低估了這些威脅的規模、持續時間與政治後果。

「紐約時報」報導：這場戰爭雖展現美國強大的打擊能力，卻增加其維持區域部署的負擔，限制了軍事行動的選擇。中東部分基地受損或使用受限，加上英國基地的安全威脅與使用條件，增加美國力量投射的後勤難度。雖然美國轟炸機仍可以抵達目標，若須更多依賴本土起飛，航程與空中加油需求將增加。美國航空母艦戰鬥群仍然可以在波斯灣以外的阿拉伯海巡邏，但現在必須從兩千兩百英里外的印度洋島嶼迪戈加西亞島進行補給，延長補給周期，增加運輸與護航成本。

伊朗海空軍遭受重創。由於海上封鎖導致石油出口銳減，伊朗經濟岌岌可危。但這並未消除伊朗對美軍基地的威脅，反而迫使部分美國飛機和人員轉移至距離伊朗更遠的地點。據報，部分美軍人員已從位於巴林、科威特、阿聯酋和卡達的基地撤離，這些基地都在伊朗飛彈和無人機的射程範圍內。未來若將部分部署轉移至更遠的地點，仍涉及經費、東道國協議與建設時間。

海上航運的問題更複雜。美國仍未能充分保障荷莫茲海峽及紅海部分海域航行安全，而維護重要航道的通行，長期來正是美國在中東維持軍事存在的重要理由之一；基地防護問題同樣值得注意，伊朗對美國在中東各地的基地進行了轟炸以示報復，迫使許多美軍士兵轉移到該地區的酒店和辦公場所，這引發了人們對川普政府戰爭準備的質疑。據報，伊朗的攻擊也延伸至情報設施。

美國對伊朗戰爭顯示，重創對手的軍事力量，未必足以迫使其接受政治要求；持續作戰還可能侵蝕自身的部署彈性，增加維持區域影響力的成本。衡量戰爭成敗，不能只看摧毀多少目標，更要看能否以可承受的代價達成政治目的，並留下比開戰前更安全的局面。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）