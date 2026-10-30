廖元豪／暖洋流切勿變成霸凌流

「洋流」爆發令人驚訝，在某些民調中，民進黨台北市長候選人沈伯洋的民意支持度暴增。網路、街頭的聲量更是暴打現任市長蔣萬安。每每在台北市長選戰吃癟的民進黨，這次好像看到了隧道那頭的光，非常興奮。

雖然有人提出質疑，覺得以往鷹派、深綠、戰鬥色彩十足的沈伯洋為了選舉變成斯文的暖洋流，髮夾彎是真實改變，或只是選舉期間的cosplay？對於民調的「暴漲」，也有聲音懷疑這是民「調」（ㄊㄧˊㄠ）。但筆者基本上還是樂觀其成：候選人和競選團隊少一點兇惡嘴臉和語調，多一些開朗態度與開放心胸，在政治極端對立的台灣，總是正面的。這也可以說明，台北市民素質可逼使任何想要參選的人，拋下極端、強硬、傲慢的態度，跟上市民期待的形象。

民進黨在北市一直居於劣勢，自陳水扁後再也沒有人當選。而且除了一九九八年阿扁以百分之五差距敗選外，得票率距離當選者都有一成以上差距。因此，這次若能有個極具競爭力的候選人，給予綠營支持者希望，也讓蔣萬安團隊接受更強檢驗，自無不可。

然而，暖洋流要成功，前提是它是真正的暖流，這樣才可能讓原來疑懼他的人相信，從前那個創辦黑熊學院，極度質疑兩岸交流，總是用「認知作戰」指摘非民進黨的政治觀點，也批評蔣萬安辦理雙城論壇（但自己又說有條件接受）的沈伯洋，已蛻變成願意涵納百川，讓接觸者都會感到暖心的新人了。

而要做到這一點，不只是沈伯洋多多面帶微笑，而是要確保競選團隊及支持者，也同樣要展現溫暖和藹的態度。若候選人自己總是笑迷迷，但民眾在網路整天被迫表態、吵架，任何支持蔣萬安的貼文就要被大量「洋流」留言霸凌炎上，那麼除了原本就挺綠的人以外，決計不會相信這是沈黑熊真正「轉型」。人們只會認為這是一齣戲：沈伯洋先生作好人，暫時裝個暖男樣，然後由千萬受雇網軍或志願軍去出征他人。

洋流在網路世界的橫溢，更要小心它的雙面刃效應。一方面，這是民進黨「國內認知戰」的超級強項。漫天蓋地支持的聲音，可以讓人感覺聲勢浩大。本來不認識沈伯洋的人也認識了，中間游移者還可能「西瓜靠大邊」選擇支持他。再加上人們從眾又怕被炎上，反對者只能把他們「不以為然」的情緒壓著，不說不問不討論。這樣，洋流的聲勢在沉默螺旋就更顯大。

另一方面，這種綠營支持者顯性，甚至帶有侵略性的作風，也可能遭到沉默多數的反彈。網路一刷都是洋流，已經夠洗腦了，如果還加上「被炎上」、「被淹沒」的恐懼，就會引發某種敢怒不敢言的情緒。台灣的網路使用者都很了解「罵藍罵得爽，批綠被踩扁」的網路氛圍。資深傳播學者羅世宏，認真評論了洋流的人設、民調、類法西斯現象，馬上招來一堆謾罵，甚至連「大義滅師」戲碼都上演。一般民眾就更可能噤聲了。

奉勸洋流支持者回想大罷免期間，網路與街頭滿滿「大罷免大成功」，歡樂滿滿，但為什麼結果完全相反？就是對囂張聲勢的反彈！洋流若要有效，請確保它真是「暖流」。對於不同立場、不同意見者，如果你們無法有禮溫和，實在忍不住指摘咒罵，那就別看別留言—就像絕大多數反洋流的人所做的一樣。這樣至少不會造成新的反彈。而且無論結果如何，洋流都能寫下選舉史上「正面選舉」的新頁。（作者為國立政治大學法律學系副教授）