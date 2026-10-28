張延廷／美日聯演否定了「台灣有事」

日本公益財團法人新聞通信調查會公布的「全國輿論調查」顯示，雖然近七成日本民眾支持自衛隊入憲，但高達八成反對在「台灣有事」時出兵支援，反而將美國視為「世界和平威脅」的比例大幅提升，反映日本人對全球局勢動盪的深層疑慮。僅百分之九點九贊成「與美軍協同」，顯見日本民眾極力避免捲入境外武力衝突。

這說明日本人儘管對台灣友善，但真正面對戰爭時，多數人仍不願捲入。顯然，日相高市早苗去年底企圖藉由重炒「台灣有事」，以期烘托美日同盟的政治操作，在將近一年後，已遭日本民意以「不關我們的事」予以否定。

巧的是，另一項國人長期關注的命題：「台海衝突時，日本是否出兵相助？」也幾乎同時由前日本海上自衛隊少將山本勝也提出解答，明言「在日本現行法律限制，以及自衛隊需優先防衛本土的情況下，自衛隊實際上難以直接參與台灣防衛或撤僑」。山本曾於美國海岸巡防隊學院、日本國防研究學院及中國人民解放軍國防大學進修，更曾任駐北京武官兼海軍武官，並擔任海軍武官團團長。

在學術標準素來嚴謹的日本軍事研究界，山本的表述等於從軍事層面否定了高市對台海的政治言論。

至於山本將台灣軍隊視為客觀存在的「軍事實體」，其主張與政治主權認定無關，也不代表承認台灣獨立，而是基於避免日本捲入軍事衝突的實務安全考量，屬於典型的地緣現實主義論述。

更巧的是，本月十九日至廿九日登場的美日「利劍」聯合演習，其部署規模與樣態也呼應前述言論。美國陸戰隊將首度在與那國島部署新型陸基反艦飛彈系統「海軍暨陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」，以及「陸戰隊整合防空系統」。

美軍這項部署真正要展現的，是以「與那國島為界」的戰略底線。這項部署概念源自二○二○年起推出的「彈性部署」，轉而在太平洋各座小離島部署小型機動飛彈單位，目的是對周邊海域的敵艦形成嚇阻。

與那國島是距離台灣最近的日本領土，距台灣東岸直線僅一一一公里，周邊海空域高度擁擠。長久以來，周邊各國軍警海空單位的巡航範圍頻繁重疊，美軍駐東北亞的各海空單位，往返東南亞、澳洲參與歷次演習及訓練，也都須途經此區。早在二○一六年夏季，日方就在島上部署長程雷達及監視設施，中共同時也增加周邊海域活動，強化該區域的海空巡航。

根據「美日安保條約」，日本的「極東」地區包括與台灣比鄰的經濟水域，美軍若介入台海衝突，勢必使用駐日美軍「前沿基地」。美方則主張「一旦大陸為阻止美軍介入，而對駐日美軍基地發動打擊，這將直接被視為對日本本土的侵略」，這其實是一種倒因為果的預防性說法。自二○二二年八月初裴洛西訪台期間，中共火箭軍以短程飛彈在台灣東部外海與日本交界水域展現阻絕力量以來，所謂美日同盟的防禦網，實際上就已無法再納入涉台成分。

從歷史經驗分析，戰爭多始於對彼此意圖的誤判。為防止擦槍走火引發全面衝突，各方須拋開政治包袱，採取現實主義的避險策略，這既是戰略考量，也是務實的軍事決策。兩岸唯有及早恢復溝通對話，才能避險避戰。（作者為空軍前中將副司令、清大教授）