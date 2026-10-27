闕志克／加薩戰爭的附帶損害

《ＮＡＺＡ》是一部由英國《衛報》製作、兩位以色列調查報導記者尤瓦爾．亞伯拉罕和雷切爾．索爾所執導的紀錄片，該片描述以色列國防軍（ＩＤＦ）在獵殺哈瑪斯戰士時造成了許多平民傷亡的「附帶損害」。ＮＡＺＡ是ＩＤＦ的內部術語，指的是在執行打擊行動前，預估出來的平民傷亡人數。該片榮獲今年威尼斯國際電影節評審團特別獎，首映後全場觀眾起立鼓掌長達廿五分鐘。

《ＮＡＺＡ》由廿四組匿名現場訪談串連而成，受訪者都是曾參與加薩戰爭的前以色列情報官員及遙控武器操作員。訪談地點是特拉維夫一棟建築的屋頂，受訪者臉部遮掩並經過變聲處理。這種獨特的訪談場景設計既保護受訪者的隱私，也營造出一種詭異安詳的都市生活氛圍，從而與片中呈現的無情暴力場面形成鮮明對比。

受訪者以第一人視角鉅細靡遺描述個人參與的狙殺行動，從而描繪出一幅赤裸殘酷的畫面：當ＩＤＦ意圖剷除一名哈瑪斯戰士時，往往不惜犧牲大量巴勒斯坦平民—可接受的附帶損害傷亡人數（即ＮＡＺＡ），有時甚至高達五百人。而且，多數受訪者表現出令人不寒而慄的冷靜與抽離，既無悔意，也沒內疚，彷彿這些事件不過是與現實世界毫無關係的電子遊戲。

《ＮＡＺＡ》最令人震驚的爆料是ＩＤＦ挑選獵殺時機時，不但不會避開平民出現的場合，反而特意選擇獵殺目標回到家的時候，因為此時目標最放鬆、戒備警覺也最低。當然，這樣的狙擊時機也最容易造成嚴重的附帶傷害，因為打擊點通常都是平民住宅、公寓或社區。而且，為了精準鎖定獵殺目標的居家時段，ＩＤＦ專門開發一套名為「爸爸在哪裡？」的系統，專門駭入目標親友的手機，竊取通訊內容以取得目標詳細作息時間。

為了從加薩居民中自動篩選出新的哈瑪斯目標，ＩＤＦ開發另一套名為「薰衣草」的系統。此系統收集大量加薩居民的性別、年齡、日常活動軌跡、社交媒體閱覽紀錄、手機通話內容及人際關係網絡，然後運用大數據演算法估算出每個人是哈瑪斯成員的可能性。儘管「薰衣草」系統的錯判率可能高達一成，ＩＤＦ仍將其辨識出的可疑人選列為潛在的狙擊目標。

以色列在加薩地區實施的自動化敵跡識識、追蹤與獵殺系統，遠比中國政府在新疆針對維吾爾人施行的「職業技能教育培訓」計畫更具侵略性、更殘酷且更不人道，但西方主流媒體對前者的發聲力道卻遠不及後者。事實上《ＮＡＺＡ》在以色列國內也未掀起波瀾，民眾反應冷淡，反而內唐雅胡政府強烈譴責該片造假抹黑，下令司法部門清查片中受訪者的真實身分，甚至威脅剝奪兩位導演的公民身分並處以叛國罪。

其實，早在哈瑪斯恐攻前，以色列社會的政治風向就已全面右傾；恐攻後，內唐雅胡政府刻意加深以巴仇恨並「非人化」加薩民眾。結果是，以國民眾支持以「兩國方案」促成和平的比率今年降至不到百分之卅四。即將於十月廿七日舉行的大選中，以巴和平甚至還搆不上選戰議題，即便內唐雅胡敗選，獲勝聯盟很有可能持續「大以色列」政策，只不過節奏稍微放緩，手段相對溫和罷了。至於加薩戰爭帶來的其他類附帶損害—ＩＤＦ士兵因施加戰場暴行而遭受道德創傷，以國日益孤立的國際處境，此時此刻的以色列人民似乎並不在意。（作者為清華大學合聘教授）