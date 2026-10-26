蘇蘅／法國動盪 兩種媒體的兩個世界

有時候，媒體像反映真實的鏡子，有時候卻像扭曲真實的哈哈鏡。法國近日動盪，可以看到優質主流媒體，和炒作眼球的社群媒體，這方面的區別。

在法國，無論出於對退休金改革不滿、生活成本上漲，或是教育體系衰敗，全國抗議活動再次讓巴黎等大城市陷入癱瘓。然而，抗議「戰場」已不限於聖日耳曼大道，更延伸到了TikTok、Ｘ（原推特）和ＩＧ上無止境、高速滾動的訊息洪流之中。

當代示威者不再於「悲慘世界」描繪的暗巷中築街壘，但憤怒根源與雨果批判的社會病症一脈相承。

政府該如何傾聽人們壓抑而焦慮的心聲？透過社群媒體的喧囂？還是透過主流新聞媒體的系統性報導？

一九五一年，被杜魯門解職的麥克阿瑟返美掀起英雄崇拜潮。傳播學者郎氏夫婦研究麥帥在芝加哥遊行現場和電視轉播差異。發現實際遊行氣氛不熱烈，人群冷清零散，但電視畫面透過鏡頭篩選、特寫歡呼人群，搭配激昂旁白，芝城變成「全城沸騰、萬人空巷」。根本不真實。

如今社群媒體變本加厲，透過演算法「篩檢程式」和同溫層建構。人們透過社群媒體，看到的是人為剪輯與刻意引導的現場，和真實落差更大。

TikTok和Ｘ建立在激情、憤怒、速度之上。大量推播警察衝鋒時腎上腺素飆升的緊張，或是路障燃燒時驚心動魄景象。面對黯淡經濟前景的學生，看著物價吞噬薪水的工人，社群媒體提供共鳴與認可，彷彿說：你並不孤單，看大家都憤怒。

演算法會放大暴徒洗劫奢侈品店的暴力畫面，助推「維護法律秩序」的敘事；也會傳播未核實的、警方強硬執法的視頻，從而助推「反建制」的敘事。結果社會撕裂成相互敵對的陣營，社經焦慮轉為數位戰爭。

然而，像「世界報」這類媒體，憑藉冷靜風格，嚴謹的事實查核，在亂局中挺身而出。當社群媒體喧囂「失火了」時，主流媒體努力解釋「為什麼會失火」。

這次示威充斥深偽和ＡＩ生成的騷亂畫面，以及旨在破壞民主穩定的境外「機器人水軍」，世界報的專業事實查核團隊「解碼者」更發揮民主「免疫系統」功能，把民眾真實訴求與人為策畫的混亂區分開來。

主流媒體如費加洛報、法國公視，也明確區分和平抗議者，與投機性的暴亂者、掠奪者或激進邊緣團體，更迫使政府直面民眾關心的棘手且深刻的問題。因為透過結構性傾聽，展現多元的社會境況，了解導致民眾最終走上街頭的立法僵局，政府才真正洞察困擾人民的苦難。

當今政治領袖的盲點之一，是極度沉迷於社群媒體的數據指標。不論巴黎街頭爆發抗議，或是台灣年輕人透過「 脆」或ＰＴＴ等數位平台發起公民動員時，當權者的本能反應，都是採取防禦性的公關手段。這種做法導致公共政策面臨「演算法性失聰」，政治領袖容易把大眾的不滿，看作只是糟糕的公關危機。

法國的示威折射出深層的社會創傷，社群媒體成了這種創傷的擴音器，它放大人們的吶喊，也讓社會共識如玻璃般碎裂。主流媒體則如同一面真實鏡子，將醜陋而複雜的現實映照回社會，並要求各方承擔責任。

主流新聞報導仍然比演算法驅動的喧囂更重要。社會前進的道路需要共同的勇氣：記者用心傾聽，公民深入審視，領導者則拿出足夠的勇氣，在街頭情勢徹底失控之前，採取切實行動。（作者為政大傳播學院兼任教授）