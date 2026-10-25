陳立恆／誰能回應人民的歌聲？

九合一大選在即，台灣又陷入一片「我為造勢狂」的潮流之中，在這一段又一段華麗的競選語言背後，無論地方還是中央，筆者很想知道這些政治人物究竟清不清楚，台灣今年經濟成長破雙位數、股市上看五萬點，卻還有超過百分之七十的勞工月薪低於五萬；而如何讓這百分之七十的勞工在這個物價飛漲的時代，也同樣感受到經濟成長帶來的快樂，才是民主制度裡選賢舉能的存在意義。

上個月的川習會上，川普在宴會上安排了他最喜歡的戰歌之一，電影《悲慘世界》中的「你聽到人民的歌聲了嗎」，因為這首歌也曾經在反送中出現，進而造成了好一陣子的話題漣漪，可是我不認為這首歌只是針對專制或獨裁，它同樣適用於民主場景，如果所有民主都可以真的聽到人民的歌聲，美國不會一直有「不要國王」遊行、法國現在不會有高中生暴動，更重要的是，世界上不會有愈來愈多的國家陷入紛爭、撕裂甚至戰火之中。

今年是個選舉大年，除了台灣的九合一，一年到頭有超過四十個國家舉行各種大選，雖然國際目光主要聚焦在俄羅斯、巴西、以色列等幾個關鍵區域以及牽動著全球局勢的美國中期選舉之上，而隨著近期社會的混亂割裂，此前的德國地方選舉以及明春的法國大選也逐漸走入眾人的視野。

我覺得德法這兩個歐洲老牌民主國家正在為現代民主制度敲響醒鐘，他們在檯面上看似是左右路線的極限拉扯，實際上就是執政者長期將某些意識形態與特定群體利益凌駕於國家現況與人民需求之上。其實德法利益的最大化，就是立基於鞏固歐洲的戰略自主，保持美國市場、中國合作與俄國能源的三方平衡；但歐洲官僚們依然選擇打破平衡，也讓德法辛苦維持的舊日體面隨之土崩瓦解，除了少數資本家與軍火商大發利市，中小企業與普通百姓的生活面臨巨大衝擊，只能朝向政治光譜的兩個極端尋求解方。

台灣不只有藍綠統獨的極限拉扯，還有一種綁架式的民主陋習，例如多年前「我是人、我反核」的公民運動就是罔顧台灣資源匱乏的客觀事實，自以為代表了人民的歌聲，利用鋪天蓋地的宣傳綁架國家能源政策，造成多年來空汙、跳電與漲價等問題層出不窮，直到現在影響到ＡＩ用電之後，政府才不得不鬆口承認台灣真的需要核電，可是，當年高調反核的那些「人」，誰又來為這個失敗的「非核家園」造成的經濟損失埋單？

由古至今，人民的歌聲其實從來沒有改變，不過就是追求安定、繁榮與均富，而從歐美到台灣，我們也必須承認民主制度裡並不總是會回應人民的歌聲。作為選民，我們有責任不要再被表演式的民主所蒙蔽，更有義務要用問責式的民主來要求所有政治人物，選擇公正而不是雙標、選擇誠實而不是欺騙、選擇反省而不是狡辯、選擇面對而不是迴避。

更重要的是，四十年前，經國先生那一代的政府曾經認真回應過人民的歌聲，為台灣打下一個經貿科技雙向驅動的奇蹟基礎，他們的回應至今在島內仍舊餘音繞梁；四十年後，手握一人一票的我們難道不是更應該要用相同標準，為下一個四十年的台灣囡仔，選出一個願意認真回應人民歌聲的責任政府？

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）