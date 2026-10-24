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廖達琪／國會能破圈而更接地氣嗎？

聯合報／ 廖達琪
立法院會日前三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條。聯合報系資料照
立法院會日前三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條。聯合報系資料照

立法院近日由反對黨倡議且通過年達六十五歲、所得稅率未達百分之廿者，免繳健保費之修法；行政院立即反對，除擔心財政負擔與世代公平等問題，甚且拉高至憲政程序及立法權限的質疑；但部分民進黨立委與已轉任縣市長者，不少人早就倡議老人免健保費，屏東縣規畫明年實施且受賴總統肯定。這樣的錯亂，地方選舉在即是重要因素，也就是執政、在野都想「政策買票」，執政者輸了先機，反彈特大；但兩造思考的邏輯其實相當一致：人民的票可以用福利等措施來買，且人民不關心財政籌措等複雜問題。不過，真是如此嗎？  

國會雖是人民代表的集合，其實仍有其局限。且不說組黨、參選條件、及選舉規則等制度性規範，就已圈定有限的群體才有機會進入國會；各國國會多以男性、白領、中高教育及年齡為大多數，較隱而不顯的家庭從政背景、及財務水平等，更能深刻刻畫經常連任的議員圖像；所以代議民主近年甚受挑戰，各式補救措施如公投、審議、參與式民主等層出不窮，甚至有學者主張選舉加社運，或才能讓民意稍補上代議赤字；究竟國會能不能破圈而更接地氣呢？

國會能的，且已有事例。筆者近日走訪英國國會及蘇格蘭議會，驚豔於後者將人民審議機制導入議會制度安排，所以先介紹其作法。

蘇格蘭議會設有「人民審議小組」，先由議會委員會提出審議題目，再隨機抽樣選出公民代表，邀請專家及實務經驗者，就議題提出相關數據資料及分析見解，並參與公民代表的討論審議，最後形成具體政策建議，送交委員會與政府代表溝通及要求回覆，並定期追蹤政策成果。

目前此小組處理的議題，非常值得台灣借鏡的是「毒品危害與死亡」。蘇格蘭議會冷靜提出審議問題：蘇格蘭需要作出哪些改變，才能減少毒品危害？再透過隨機抽選五百個家庭，發放邀請函，限定年齡十六到七十五歲，最後邀得廿三人，利用兩個周末，聽取曾受毒品問題影響者、學者、研究人員及實務工作者證詞，再由市民討論形成集體聲明與十九項建議。

這些政策建議有影響力嗎？參與者感受又如何呢？據蘇格蘭議會二○二四年委外評估報告顯示，政府對這十九項幾乎全部或原則上接受，並納入後續政策規畫及執行，參與者則多表示非常肯定此作法，且對自己的想法或意見終有管道傳達感到非常興奮，並樂於與親朋分享。蘇格蘭議會對此成果甚滿意，目前規畫從二○二二年開始的試推一年一至兩個人民審議，經過學習及經驗積累，續訂至二○三○年的逐步擴大並持續評估成效的執行計畫，期望議會能贏得人民的信賴與支持。

除了蘇格蘭議會，比利時、愛爾蘭、巴西等國會也有類似開放公民參與的機制；甚至最保守的英國國會，於一九六○年代即建立「十分鐘規則動議」，給予後排議員提出不易入議程，但可以是非常接地氣的立法構想，比如野兔狩獵準則等。

我國立法者對台灣人民的共同想像就是：愛錢！但如果有審議過程，多元分析財政的籌措、分配及未來使用規畫等，人民是否只有此一答案？還是願意為多元需求、重點排序、整體利益、未來福祉多做考量？就值得探究了。畢竟民主是建立在人民可理性討論的假設上，即便不是一蹴可幾，為此努力，應是要捍衛民主制度者必須做的功課。

（作者為中山大學政治所榮譽教授）

國會 所得稅率 健保費

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