葉銀華／購美天然氣看能源政策代價

美國總統川普日前表示，台灣將購買阿拉斯加液化天然氣計畫（簡稱該計畫）約三成產量，並參與投資。經濟部隨後證實，中油規畫每年採購六百萬噸液化天然氣，投入最高四十四億美元參與開發。

為什麼台灣如此積極參與該計畫？除了台美經貿、地緣政治及美方積極推動等因素，更值得從台灣近年能源政策選擇來理解。台灣採取非核發電政策，核能退出後，再生能源成長尚未補上供電缺口，使天然氣扮演愈來愈重要的角色。以最近十二個月發電的能源結構來看，台灣天然氣占百分之五十點一、燃煤百分之三十四、再生能源百分之十四點四，核能為零。

與日韓相比更明顯。日本天然氣占百分之卅點三、燃煤百分之廿八點三、核能百分之九點五、再生能源百分之廿五點六；南韓天然氣占百分之廿六點八、燃煤百分之卅三點七、核能百分之廿五點四、再生能源百分之十點七。三者都高度依賴進口能源，但日韓仍由天然氣、燃煤、核能與再生能源等多種主要電源共同支撐，台灣則有一半發電集中於天然氣。

這也有助於理解，為什麼台灣對新氣源的需求比日韓更加迫切。當一半電力依靠天然氣，而天然氣又高度依賴進口，國際氣價、海運航線與地緣政治風險，都更容易影響台灣電力系統。該計畫天然氣可以直接跨越太平洋運抵台灣，分散供應來源與航線風險，具有能源安全價值。

但能源安全仍有代價。每年採購六百萬噸與投入四十四億美元，是兩個應分開評估的決策。如果投資能換得更穩定的供應、價格優惠、資源權益與合理報酬，自有其經濟合理性。但該計畫資本支出龐大，且須興建長距離輸氣管線，工程成本與時程仍存在不確定。長期採購契約也能提供供應保障，因此政府仍應說明：長約之外再投入四十四億美元究竟換得什麼？其預期效益與投資風險是否經過充分評估？

這些問題與電價及政府財政直接相關。發電依賴進口天然氣，當進口成本提高，就增加發電成本，形成電價上漲壓力；如果價格未充分反映成本，部分成本就由中油、台電吸收，最後再由政府撥補。近年政府已撥補台電五百億元，並於二○二三、二四年合計增資二千五百億元；近期又規畫撥補台電七一一億元、中油一千餘億元，並增資中油約二三三八億元。增資雖不等同撥補虧損，但也反映國營能源事業在現行能源政策下的財務與資本支出需求。無論透過電價、撥補或增資，能源政策的成本最終仍須由用電者與納稅人承擔。

因此，該計畫既是提高台灣能源安全的方案，也是一面反映現有能源結構的鏡子。目前分散天然氣來源與航線是有必要性，但根本而言，能源安全更應追求「發電能源多元化」。台灣除提高再生能源、儲能及其他穩定低碳電源的供應能力外，更應重新檢視各種能源的合理角色。

阿拉斯加液化天然氣計畫可以降低「天然氣從哪裡來」的風險，卻無法解決台灣能源結構依賴進口天然氣的問題。確保能源安全需要付出成本，但如果這項成本不斷反映在電價、國營事業虧損與政府增資上，就更應重新檢視形成這項成本的能源結構政策。真正具有韌性的能源政策，不只是為既有能源結構尋找更多氣源，更應積極改善能源結構，這也是筆者一直強調發電能源組合必須多元化的重要性。（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）