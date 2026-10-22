黃齊元／地緣政治重塑半導體新格局

最近外媒報導，台積電可能在美國德州興建第二園區，金額不小於亞利桑那園區，主要和馬斯克的Terafab大晶圓廠有關。消息傳出後，台灣方面認為馬斯克技術碰到難題，還是要向台積電求援；但馬斯克隨即明確表示，將由旗下企業自行興建及營運Terafab，排除台積電參與營運，僅限於分租部分廠區。

這個事件有兩個關鍵人物，川普總統與馬斯克。川普九月初在德州共和黨造勢大會上發表演說，批判前任總統讓晶片產業移到台灣，主張對台灣晶片課以重稅。但不到一個月，他在接受專訪時表示「一家偉大的台灣晶片公司」，正在美國投資五千億美元，前後態度判若兩人。

馬斯克在九月一場科技論壇上點名台灣，示警未來晶片可能因故「無法再繼續從台灣運到美國」，一旦供應中斷，他旗下企業將面臨困境，因此他決定在美國興建大晶圓廠。他的談話凸顯ＡＩ晶片鏈高度集中台灣的風險。

值得注意的是，英特爾執行長表示將持續參與Terafab計畫，他幾乎每個月都會前往華府與商務部官員會面。川普政府積極介入英特爾發展，除了投資入股之外，還促成蘋果、輝達及馬斯克旗下SpaceX與英特爾簽署合作協議。事實很清楚，半導體是美國最重要的產業，川普要培養「美國國家隊」，把主導權從台灣手上拿回來。

台積電的實力舉世無雙，但這並不代表全球大咖一定需要台積電的晶片，也不代表憑藉台積電獨特的技術和生態系，別人無法追得上來。火箭和電動車，都不是馬斯克發明的，他卻可以把它們做到世界第一，沒有理由他不可能在半導體產業取得成功。

另一個例子是華為，美國在高端晶片封殺中國，初期曾重創華為；但華為走不同的路，提出「韜定律」，透過系統架構創新，無需使用ＥＵＶ光刻機、不需最先進製程，也能達到類似效能。現在華為晶片已取代輝達，成為大陸市占第一名。

全世界高科技商業模式正在改變，過去台積電引以自豪的是「水平分工」，但全球逐漸走上「垂直整合」；輝達正從晶片商轉型為ＡＩ基礎建設解決方案的提供者，南韓ＳＫ海力士和三星也積極布局ＡＩ基礎設施。這些趨勢衝擊台灣，今年三星獲利預計超越台積電全年營收。

台灣過去對技術外流非常在意，現在對半導體先進製程大量移往美國，卻完全不當一回事，以「全球布局」自我安慰。雖然市場在美國，加上川普的壓力，企業赴美乃必然趨勢，我們卻不能忽略其長期影響。

台灣外匯存底不過六千億美元，光台積電一家即投資美國五千億，加上其他電子大廠，資金外流驚人，更不要說對其他產業的衝擊。

台積電現在市值是台灣ＧＤＰ的兩倍，川普在乎何者，答案很清楚。台積電赴德州後，川普應會加速推動其高端製程業務在美上市。投資是川普最拿手的戰略，期中大選後，他會將注意力轉到晶片產業。政府早已無法影響台積電的決策，只能在旁關切。

四十年前，一群「造山者」胼手胝足，打造了台灣的半導體產業，比擬為「護國神山」。今天執政者站在「山巔之城」意氣風發，卻無視台灣正處於地緣政治風暴的核心。外在環境的變化，導致喜馬拉雅山瞬間雪崩；今天台灣面對「川公移山」的洪流，產業加速外移，是否有可能造成山崩地裂的危機？我們須居安思危、預作防範。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）