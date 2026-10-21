葉金川／病主法窒礙難行

《病人自主權利法》（簡稱病主法）在立法設計上有一項嚴重的謬誤：當國家為了「保護」個人意願，反而設立了繁複的程序（例如自費預約、強制諮商、醫師見證、健保卡註記）；而實務上，被病主法授權諮商和見證的醫師卻又興趣缺缺，熱心推動這項業務的醫師少而又少。這究竟是真正想保障病人自主權，還是另一種形式的政權管制，也可以說是國家在執行某種程度上的醫療父權主義。

有爭議認為，病主法有侵犯憲法保障的言論自由和人格自主權的疑慮。為什麼「病主法侵犯了自主表達權」？憲法上的基本權利不應以「程序」為前提：您的身體與生命屬於您自己，根據憲法的人格自主權與言論自由，您本來就有權利隨時、用任何形式（一張紙、一個口頭交代、甚至錄音）表達「我如何接受，接受何種治療」的權利。

法定的「強制前置程序」形同一道障礙，來阻止病人主張病主權。病主法規定必須經過ＡＣＰ（預立醫療照護諮商），需要自付費用、必須預約特定醫院與團隊，這等於是國家在您的「自主權」外加裝了一道行政鐵捲門。如果您沒有時間、沒有金錢或是不方便，您的自主表達權就無法在醫療現場被實現，這對想要追求個人意志的人來說，確實是一種無形的侵害與限制。

事實上，病主法實施七年來，只有不到百分之一的民眾參與簽署，這當然是惡法阻卻了人民行使憲法賦予的基本人權。

立法者當初設計這麼嚴格的程序（如必須有醫療團隊見證、還要強制諮詢），主要是為了防範家屬謀產、防止偽造文書、或是避免病人一時衝動。但代價就是犧牲了病人「展現自主意志」的純粹性。

醫界的醫療免責不應用剝奪人權來保護。雖然病主法在理論上可能構成對純粹自主權的干預，但它在現實中主要是為了解決醫療體系的「法律風險」，也就是醫師的刑事責任。

在現行刑法體系下，醫師如果因為主動或被動停止病人的維生系統，必須要有法律保障，醫師為了避免醫療糾紛，通常是選擇「不管有效沒效，先拚下去再說」的態度，病人的書面文字或是口頭的意願表達，在醫療現場通常只會被當成參考意見，而無法約束醫師依照他自己的意思強加的無效醫療作為。

因此，病主法應該適時修法。病人生病時如何得到尊嚴的照護，是與生俱來的權利，不該被國家的法律程序給綁架或審查。看到病主法通過實施七年，仍在原地踏步，該是時候修法刪除全世界唯一的強制諮詢的規定，改以網站教育，ＡＩ釋疑，自主測試了解程度，方便公證手續等方向來改善，才能真正保障病人的自主醫療權。

「如果我無法醒來，不要再用無效的維生措施凌遲我。」這句話，我在十幾年前的文章就寫過，當時寫得更嗆辣些，不過點閱量累積數百萬人次，但是實際簽署病主法ＡＣＰ的人口不到百分之一。認知到行動的落差，當然是法律障礙和行政怠惰造成的，衛福部責無旁貸，應該主導修法作為，讓人民有自由自主表達對生命尊嚴的態度。