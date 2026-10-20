聽新聞
0:00 / 0:00

魏國彥／異哉！除役海巡艦艇援菲

聯合報／ 魏國彥
海巡署規畫今年退役的500噸級巡防艦「金門艦」，改換塗裝以熱艦移交方式援贈菲律賓。圖／聯合報系資料照、澎湖海巡隊提供
海巡署規畫今年退役的500噸級巡防艦「金門艦」，改換塗裝以熱艦移交方式援贈菲律賓。圖／聯合報系資料照、澎湖海巡隊提供

中華民國在南海領有兩座島嶼，分別為東沙島與太平島，都是民國卅四年抗戰勝利後由日本手上接管的。八十一年後，這兩個遼遠的小島有可能成為觸動地緣政治的按鈕，中美會是後面的影武者，而越南與菲律賓扮演著美國的馬前卒，「中華民國台灣」夾處其中，牽一髮而動全身。

十月一日，南海北部的東西兩側分別出現驅趕中國大陸船隻的事件：東沙海域我國的海巡艦艇雲林號以水柱噴灑闖入限制水域的兩艘大陸漁船；菲律賓海岸防衛隊派出艦艇和飛機，驅離菲國北部巴丹群島外海、接近台灣南方海域的一艘中國科研船。表面看來，台、菲分別宣示主權，在所領島嶼海域驅離中國入侵的船隻。對北京而言，兩起事件發生在大陸十一國慶當天，很難不做政治聯想。

十月二日，我海委會主委管碧玲在立法院答詢時表示，進行中的台菲海事合作中擬將海巡除役巡防艦整修後援贈菲律賓，直接明示或暗示，台菲將聯手防堵中共；卓揆亦指出，第一島鏈的合作，維護印太地區和平穩定安全是必要的，政府會善盡責任。

可以預見的是，未來菲律賓在南海西側與中共對峙，用的甚至還是台灣相贈的海巡船艦，中共惱怒之餘，可能將在東沙「加強管轄」，宣示主權，所謂「銅山西崩，洛鐘東應」，台灣將被動捲入，與中共齟齬對罵，乃至兵戎相見，難道這是我總統府兵棋推演的預定科目嗎？此刻贈送巡防艦艇給菲律賓是出於美國授意嗎？是南海地緣政治博弈的高招嗎？

事實上，台菲為了捕魚問題曾發生嚴重流血衝突。二○一三年五月九日，台灣漁船「廣大興廿八號」在台菲重疊海域遭菲律賓海岸防衛隊公務船機槍掃射，船員洪石成中彈身亡，船身留有五十二個彈孔。時任中華民國總統的馬英九採取強硬態度，向菲律賓政府發出七十二小時最後通牒，並祭出凍結菲勞申請等十一項制裁措施。

兩年之後，鑑於二○一五年菲律賓向海洋國際法庭提出南海仲裁，馬前總統提前部署，於五月間正式提出「南海和平倡議」，主張秉持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的原則處理。次年一月廿三日，馬總統派外交部長林永樂、海巡署長林崇儀，及環保署長魏國彥等人作為先遣，帶領國際海洋法學者登上太平島勘查；之後，馬英九於廿八日以總統身分親自率領部會官員與學者登上南沙太平島，發表「南海和平倡議」路徑圖、說明太平島的和平用途。馬總統兩年間的作為，顯現了馬總統處理南海事務之關心與用心，他寬嚴並濟，步步為營、為長遠之和平布局。

十年後的今天，風雲又起，今年五月廿八日，日菲對於台灣東方海域兩方有爭議的專屬經濟區逕行協商，私自協議，完全不把台灣放在眼裡，我外交部於五月卅一日的回應竟是「外交部對此予以肯定」—別人在我們家客廳打開冰箱，逕自切分我們家的豬腳麵線，我們竟然予以肯定！目前又把自己的海巡艦艇交付菲國，等於是陣前獻劍，自廢武功。

賴清德總統於十月十日在總統府前發表了題為「台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光」的國慶演說，獨獨漏了海洋。

「天這麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家？」

什麼？被菲律賓海警船抓去了！什麼？是台灣送給他們的海巡艦抓的？（作者為行政院前環保署署長）

艦艇 海巡 菲律賓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

我海巡署水砲驅離東沙陸船 陸外交部：這不是外交問題

菲律賓召見中國大使井泉 抗議「動武威脅」言論

16艘陸船今「多點齊發侵擾」 海巡署派船艦驅離：予以嚴厲譴責

美日軍演前夕 共軍4海域同時演訓4艘登陸艦罕見齊射

相關新聞

福利政策不能只發錢 更要有原則

近年法國及歐洲部分國家，因退休改革、福利支出與財政緊縮等問題引發社會抗議。上周末法國各地抗議生活費高漲的示威活動，還演變成可謂近來最嚴重的都市事件之一。這些衝突背後有複雜的經濟與政治因素，卻也值得台灣警惕：當原本出於善意的制度，逐漸成為難以調整的既得利益，國家是否還有能力因應環境變化，推動必要的改革？

擺盪在極端之間的民主

近年從美國年輕世代興起的「民主社會主義」思潮，到法國因物價高漲與預算削減引發的全國性抗爭，乃至美國兩黨在政治極化下的劇烈對立，均反映出一代人在傳統承諾失效後的現實焦慮。回顧近百年民主史，人類社會似乎總是在左派與右派之間不斷震盪；當某個路線走到盡頭、弊端顯現，民意便會猛然轉向另一端。

魏國彥／異哉！除役海巡艦艇援菲

中華民國在南海領有兩座島嶼，分別為東沙島與太平島，都是民國卅四年抗戰勝利後由日本手上接管的。八十一年後，這兩個遼遠的小島有可能成為觸動地緣政治的按鈕，中美會是後面的影武者，而越南與菲律賓扮演著美國的馬前卒，「中華民國台灣」夾處其中，牽一髮而動全身。

供應鏈脫鉤 能換多少經濟安全

美中貿易戰延燒多年，關稅、科技管制與供應鏈去風險化，逐漸成為國際經貿政策的主軸。然而，最新公布數據顯示，中國大陸九月出口年增百分之卅六點三、進口成長百分之卅一，雙雙超出市場預期；其中對美出口增加百分之卅九點六，兩岸貿易總額更成長百分之四十二點六。這些數據顯示，各國雖積極推動供應鏈分流，全球產業分工與經貿依賴仍難在短期內改變。要問的是：各國為追求經濟安全付出高昂的重組成本，究竟能降低多少實質風險？

川普再背棄烏 台灣警訊

美國總統川普日前宣布，暫緩實施國會九月剛剛通過的制裁法案。該法案針對俄羅斯官員、寡頭富豪及金融機構，並授權總統對俄國能源買家課徵高額關稅。這是繼早先解除對俄國柴油出口的制裁後，又一項為了避免高油價衝擊共和黨期中選舉的措施。烏克蘭總統澤倫斯基隨後在社群媒體發文表示，川普此舉只會獎勵並鼓舞普亭。

讀家觀點／高市「遵循村上談話」 對台立場改變？

日本首相高市早苗日前在參院預算委員會上表示，高市內閣將繼承歷代內閣立場，包括二戰日本應謙虛反省的村山談話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。