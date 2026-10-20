魏國彥／異哉！除役海巡艦艇援菲

中華民國在南海領有兩座島嶼，分別為東沙島與太平島，都是民國卅四年抗戰勝利後由日本手上接管的。八十一年後，這兩個遼遠的小島有可能成為觸動地緣政治的按鈕，中美會是後面的影武者，而越南與菲律賓扮演著美國的馬前卒，「中華民國台灣」夾處其中，牽一髮而動全身。

十月一日，南海北部的東西兩側分別出現驅趕中國大陸船隻的事件：東沙海域我國的海巡艦艇雲林號以水柱噴灑闖入限制水域的兩艘大陸漁船；菲律賓海岸防衛隊派出艦艇和飛機，驅離菲國北部巴丹群島外海、接近台灣南方海域的一艘中國科研船。表面看來，台、菲分別宣示主權，在所領島嶼海域驅離中國入侵的船隻。對北京而言，兩起事件發生在大陸十一國慶當天，很難不做政治聯想。

十月二日，我海委會主委管碧玲在立法院答詢時表示，進行中的台菲海事合作中擬將海巡除役巡防艦整修後援贈菲律賓，直接明示或暗示，台菲將聯手防堵中共；卓揆亦指出，第一島鏈的合作，維護印太地區和平穩定安全是必要的，政府會善盡責任。

可以預見的是，未來菲律賓在南海西側與中共對峙，用的甚至還是台灣相贈的海巡船艦，中共惱怒之餘，可能將在東沙「加強管轄」，宣示主權，所謂「銅山西崩，洛鐘東應」，台灣將被動捲入，與中共齟齬對罵，乃至兵戎相見，難道這是我總統府兵棋推演的預定科目嗎？此刻贈送巡防艦艇給菲律賓是出於美國授意嗎？是南海地緣政治博弈的高招嗎？

事實上，台菲為了捕魚問題曾發生嚴重流血衝突。二○一三年五月九日，台灣漁船「廣大興廿八號」在台菲重疊海域遭菲律賓海岸防衛隊公務船機槍掃射，船員洪石成中彈身亡，船身留有五十二個彈孔。時任中華民國總統的馬英九採取強硬態度，向菲律賓政府發出七十二小時最後通牒，並祭出凍結菲勞申請等十一項制裁措施。

兩年之後，鑑於二○一五年菲律賓向海洋國際法庭提出南海仲裁，馬前總統提前部署，於五月間正式提出「南海和平倡議」，主張秉持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的原則處理。次年一月廿三日，馬總統派外交部長林永樂、海巡署長林崇儀，及環保署長魏國彥等人作為先遣，帶領國際海洋法學者登上太平島勘查；之後，馬英九於廿八日以總統身分親自率領部會官員與學者登上南沙太平島，發表「南海和平倡議」路徑圖、說明太平島的和平用途。馬總統兩年間的作為，顯現了馬總統處理南海事務之關心與用心，他寬嚴並濟，步步為營、為長遠之和平布局。

十年後的今天，風雲又起，今年五月廿八日，日菲對於台灣東方海域兩方有爭議的專屬經濟區逕行協商，私自協議，完全不把台灣放在眼裡，我外交部於五月卅一日的回應竟是「外交部對此予以肯定」—別人在我們家客廳打開冰箱，逕自切分我們家的豬腳麵線，我們竟然予以肯定！目前又把自己的海巡艦艇交付菲國，等於是陣前獻劍，自廢武功。

賴清德總統於十月十日在總統府前發表了題為「台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光」的國慶演說，獨獨漏了海洋。

「天這麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家？」

什麼？被菲律賓海警船抓去了！什麼？是台灣送給他們的海巡艦抓的？（作者為行政院前環保署署長）