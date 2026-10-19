嚴震生／從政治地圖學看麥卡托投影的爭議

今年九月初聯合國大會一百六十四對一票的壓倒性比數，通過一項非洲國家多哥所提出的「修正地圖決議」，以所謂的「平等地球投影」或「等積投影」取代麥卡托投影，唯一反對票來自於美國。

過去四百多年來，全世界絕大多數學校教室內所張貼或懸掛的都是麥卡托投影的世界地圖，這是由出生於比利時法蘭德斯的麥卡托（Georgius Mercator）所繪製的版本。他將原先略微橢圓形的地球展開成為等距的經緯度，並以長方形的形式呈現，是一個有利於當時大航海時代的設計。不過，這個地圖將地球兩極不成比例放大，讓在赤道附近國家的土地面積明顯縮小，同時許多地圖又將人煙稀少的南極洲切掉一大部分，讓南半球幾乎僅及北半球的二分之一，赤道偏南、不在地圖的中央。

這個地圖扭曲位於赤道兩側國家的實際大小，北極圈內的格林蘭看起來和非洲土地面積差不多。但事實上它僅與剛果民主共和國相當，而非洲事實上可以同時容納美國、中國、印度、西歐、及中東在其中。基於此，非洲當然希望能夠做出世界地圖的修正，以反映其真實的土地大小，而不是讓麥卡托投影灌輸中小學生的地理認知。

儘管麥卡托投影原先是為航海而製作的，但不可否認地在放大歐洲以至於日後北美等白人國家的結果，是否讓它們有更多的底氣，對全球南方進行經濟掠奪及殖民統治，值得深思。

更重要的是，現代網路資訊的發達不僅沒有讓更人們認識等積投影，反而因Google Maps、開放街圖（OpenStreetMap）等網路地圖仍沿用麥卡托投影，強化了這個扭曲。

麥卡托投影不禁讓我們聯想到政治地圖學的研究，因為在這個領域中，地圖從來就不是中立的，製作背後往往有政治目的。這或許是為何多哥外長在聯合國發言時表示，修正地圖意味著世界每個區域都值得被正確地展示，且保有尊嚴。

我們從小到大的世界地圖不僅是採麥卡托投影，同時還將中國所處的亞洲放在地圖的中間，美國及拉丁美洲在右邊，歐洲及非洲在左邊，結果不僅讓西半球的概念遭到混淆（因為它出現在東邊），過去被稱為遠東地區的亞太國家如中國、日本、菲律賓等反而是在地圖的中央，曾經是近東的中東則是在平面地圖的左半邊。中華民國若願意從善如流，改採等積投影的新地圖，台灣將從中央偏向東邊，國人是否可以接受？比台灣更偏離中心的是紐西蘭，幾乎要從世界地圖的東南角消失滑落。即使如此，紐西蘭還是在聯合國的決議案中，投下贊成票。

個人認為唯一投下反對票的美國，不僅因為它在等積投影的地圖中面積變小，同時川普一心想要拿下的格陵蘭原先看起來比美國大，若能拿下這塊土地，完全符合他的「讓美國再次偉大」的意圖。但等積投影地圖中的格陵蘭，僅及美國本土兩成多的面積，讓川普的野心打了折扣。他的聯合國代表當然不願拂逆主子的幻想，才會選擇繼續使用麥卡托地圖。不過，如果川普真看到等積投影地圖，或許就不至於如此執著於格陵蘭了！