李翔宙／青春無悔 期望不退

五十年軍旅與公職，從基層帶兵、國安決策到駐外經略，看到過國家最堅強的一面，也了解它最脆弱的地方。《政。望》新書不是回憶錄，而是一份建言。其中邏輯清晰明白—施政帶來信任，信任帶來希望，希望撐起國家韌性。

順著這邏輯，謹把對國家政策的思考分成五個層次。

一、戰略主體：命運不能外包。

「台灣不能把『美國一定會來』當成安全戰略的基石。」這不是反美，而是反依賴。烏克蘭的經驗告訴我們，任何國際承諾都受各國自身利益所限。台美合作應是台灣自主戰略的一環，而不是戰略本身。政策規畫的第一步，是台灣先想清楚自己要什麼，再尋求夥伴支持。

二、實力基礎：嚇阻重於應戰。

「小國可以有大志，但要基於現實；小國可以有尊嚴，但要靠實力。」軍備競賽，台灣拚不過；但比不過，不等於守不住。國防的目的是讓戰爭不要發生，讓對手算不清代價。因此，應該由戰略決定買什麼武器，而不是由買到的武器決定戰略。

三、戰力根本：軍人的尊嚴。

「台灣最大的國防危機，不是武器不夠先進，而是社會不尊重軍人。」戰力不只是裝備清單，而是一條鏈：軍人尊嚴、組織認同、社會支持、國家意志。制度改革不能只看是否「過時」，更要看它承載的紀律與意志。一個不尊重軍人的社會，再多預算也買不到戰力。

四、兩岸政策：超越黨派的國家戰略。

「兩岸關係是台灣所有問題的核心。」兩岸牽動國防、外交、經濟與社會，卻常被簡化成統獨，淪為選舉攻防的籌碼。兩岸政策應是跨越政黨輪替、持續一貫的國家戰略。對抗統戰最好的方法，不是比誰罵得兇，而是讓台灣的生活更有吸引力。

五、治理核心：民心就是防線。

「一個讓人民失望的國家，守不住。」年輕人買不起房、政治長期對立、信任流失、認同撕裂，這些都是國家安全的裂縫。國防部與國安會守的是國土；守住人心的，是整個政府的施政。

當今台灣的價值，首重先知道自己為何重要。台灣位居第一島鏈中央，具有地緣、經濟與民主三重價值。但我們必須分清兩個問題：台灣對世界有什麼價值？世界又為何願意為台灣付出代價？前者是我們的籌碼，後者需要我們自己爭取。

這五個層次，由外而內：從戰略主體到國防實力，從軍人尊嚴到兩岸政策，最後回到人民的信任。它們環環相扣，缺一不可。年輕時，我相信愛國就要不怕死；走過五十年，我明白國家需要的，是一群願意守護它、也相信它的人民。書中所述，發自肺腑、出於真心。盼能拋磚引玉，邀請各界不分黨派、共同討論，為台灣找出一條自主、務實、有希望的路。

五十年前，我把青春交給國家；五十年後，我把期望留給台灣。政府有愛，人民有望；人民有望，國家才守得住。

願台灣國泰民安。（作者為國安局前局長）