劉憶如／升息抗通膨 諾獎得主看重預期

美國前日（十四日）公布九月份消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點七，核心ＣＰＩ年增率百分之二點六，皆較原先預期略高，也高於前幾個月的數據。市場據此提高聯準會進一步升息的預期，認為央行緊縮貨幣的壓力將會加強。全球金融市場反應激烈，股市下跌之外，黃金白銀比特幣全面下滑，費城半導體重挫百分之四點三；日經及韓國股市分別下跌百分之四點九及百分之七點五七，台股下跌一六五五點，櫃買則以跌幅百分之五點五三作收。

美國物價上漲不見緩和，有幾個主要因素。除了美伊戰爭引發油價再度破百美元、股市上漲帶動消費之外，全球科技巨頭數兆美元ＡＩ基礎設施的鉅額投資，更是最主要的拉抬力量。因此即使日後油價回落，只要股市續創新高，ＡＩ相關投資不減，則物價欲小不易。

今年（二○二六）諾貝爾經濟學獎甫於十二日揭曉，由史丹佛大學霍爾教授（Robert Hall）及哥倫比亞大學伍德福教授（Michael Woodford）共同獲獎。他們兩位都是從「個體經濟」角度研究「總體經濟」現象的學者，其中伍德福教授長期鑽研央行利率政策對通膨的影響，尤其強調影響的方向及大小，取決於央行是否改變企業及個人對未來通膨的預期。

伍德福教授在其貨幣經濟學領域的學術巨著，二○○三年出版的「利率與物價」一書中闡述：影響個人消費與企業投資行為的，是「實質利率」而非「名目利率」。這是因為借貸的真實成本是實質利率而非名目利率，因此若要拉高借貸成本以降低經濟活動，需要的是實質利率而非名目利率的提高。但實質利率是名目利率減去對「未來通膨」的預期；所以在某些情況下，即使名目利率提高，也未必產生對抗通膨的效應。

美國聯準會新任主席華許今年五月就任，他曾多次公開揭示其「降息及縮表」的政策方向。基本上，華許主張減少聯準會對美債的持有（縮表），提高長天期利率以對抗通膨，然而他卻也主張調降政策利率（降息）以增加市場流動性，因此是一種鬆緊並存的貨幣政策。但面對美國經濟強勁及其帶來的通膨，華許顯然先放下其對「降息」的支持而改為升息；今年九月十六日是美國三年來首度升息，傳遞聯準會貨幣政策由鬆轉緊的初步訊號。

但九月升息後，華許是否將持續緊縮貨幣，其實並不明朗。九月升息後美股持續飆漲創新高，美債價格則進一步下挫，殖利率更大幅飆升至過去廿幾年來最高紀錄，這些全都反映市場並未認為聯準會將要積極對抗通膨。在這情況下，對通膨的預期並未減弱，實質利率上升有限，九月升息抗通膨的效用也就不強。

倒是前天ＣＰＩ數據公布後，美股帶動全球股市重挫，美債殖利率短暫衝高後卻一路下滑，顯示市場對未來通膨預期可能終於有所改變。

昨天（十五日）公布美國九月份生產者物價指數（ＰＰＩ）年增百分之六點三，核心ＰＰＩ年增百分之五，也都遠超市場預期及前值；另公布零售銷售及初領失業金人數，雙雙顯示經濟韌性高於預期。日後聯準會若加強緊縮貨幣，導致通膨預期下降及實質利率上升；屆時才有可能讓投資意願降低，通膨壓力也才有可能獲得緩解。

（作者為台大財務金融系兼任教授）