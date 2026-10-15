陳國樑／無預算何以追加？專業的墮落

九月三日，行政院通過史上規模最大的追加預算案。然立法院預算中心隨即指出：作為追加依據的年度總預算，直到半個月後的九月十八日才由總統公布，成為法定預算。法定預算尚未成立，竟能預先「追加」，這正是國家最高主計機關－行政院主計總處親手寫下的預算奇觀。

更令人震驚的，不僅是程序上的低級失誤，更是主計總處事後強詞奪理的態度。十月一日，主計總處發布新聞稿，針對「追加預算案適法性」質疑提出「澄清」，三點論述卻荒腔走板。問題顯然不在技術官僚欠缺專業能力，而在於本應恪守專業、捍衛預算程序的主計總處，已淪為政治護航的工具。

第一，追加預算係對既有法定預算進行動態修正，自須以法定預算為前提；法定預算尚未成立，即欠缺追加的法定基礎。九月三日政院通過提案時，總預算尚待總統兩周後公布，政院竟將預算案視為法定預算，使追加預算建構於法理真空。

面對這項程序上的致命瑕疵，主計總處在新聞稿第一點辯稱，立法院三讀後「金額已臻明確」，且考量「時空背景不同」，因此提出追加預算「應屬妥適」。然金額明確，不等於法定預算已成立；「時空背景不同」更不能取代法定程序。主計總處試圖合理化違法越權行為，完全站不住腳。

第二，依司法院釋字第四四三號解釋，給付行政若涉及公共利益重大事項，仍須有法律或法律授權的命令為依據。預算不能取代法律，成為增加人民給付的法源。政院在相關修法尚未完成前，即預先編列老農津貼與國民年金等新增給付，形同以預算凌駕法律，牴觸法律保留與國會預算監督的憲政原則。

面對「法源未備、預算先行」的根本疑義，主計總處在新聞稿第二點宣稱採取「修法與預算籌編並行」，並承諾「未完成修法不授權動支」。然不動支只是對未來支出的限制，無法補足提案時欠缺的法律授權；以行政機關內部的自我拘束規避法定程序，無異掩耳盜鈴。

第三，依據公共財政的「預算整體性原則」及財政紀律規範，追加預算雖源於臨時重大事由，其籌編仍附屬於總預算體系，攸關國家整體資源分配、財政承載力與總量平衡。本次歲出追加高達六千餘億元，九成五資源集中於國防與經濟發展，實質重塑當年度財政總量與資源配置。更值得注意的是，原本經國會審查確立的四七七三億元歲入歲出賸餘，竟翻轉為四七五億元短絀；原本零舉債，也轉為舉債二○八五億元。一夕之間「豬羊變色」，國會審查成果幾乎被全盤推翻。

面對割裂國庫與排擠資源的指責，主計總處在第三點竟宣稱，追加預算係因應政事臨時需要，與總預算的資源配置「不能混為一談」。此種刻意切割國庫資源配置的說詞，無異自欺欺人；不僅悖離預算整體性原則，更忽視財政總量控管的基本精神與憲法預算分配的意旨。

預算制度乃憲政基石，預算程序更不是行政機關為迎合執政者需求，可以任意扭曲的技術細節，而是確保公共資源依法分配、國會監督有效運作、財政紀律得以維繫的制度防線。主計總處面對追加預算適法性的質疑，若持續自創歪理為執政者護航，便是專業的墮落；從財政紀律的守門人，淪為財政紀律的破壞者。

（作者為政大財政學系教授、財稅研究中心主任）