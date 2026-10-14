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楊泰順／修憲門檻應大幅降低

聯合報／ 楊泰順

台灣的修憲難度可謂世界之最。憲法增修條文第十二條規定，修憲須經立法院立法委員四分之一提案，在總額四分之三委員出席下，以出席委員四分之三的支持才能成案。成案後還須交由公民複決，若支持比率跨不過全體選民的過半數，修憲便告失敗。

換言之，以現今選民數計算，修憲案須有超過九百六十五萬以上的同意票，才得通過。但就歷年投票紀錄觀察，蔡英文二○二○年贏得八百餘萬票已是史上最高，但也僅達全體選民的四成二。經驗證明，議題性公投投票率向來低於人的選舉，故四年前的「十八歲公民權」修憲案，雖然藍綠具有高度共識，但同意票依然只獲五百六十四萬餘張，以不足全體選民的三成而否決。

有鑑於高門檻使修憲淪為不可能任務，立委鍾佳濱等人乃提案修改憲法第十二條：主張在立院完成提案後，不再經由全民公投，而是選出「選舉人團」代理複決，並以團員過半數的同意為通過。鍾等認為，透過間接民權可以避免動員選民的焦慮，同時也保留了複決的精神。但立院兩個四分之三的提案程序，仍屬民主國家中的高門檻，鍾等則未置一詞。

憲法的安定是維護政治穩定的要素，故修憲門檻不宜低。但憲法必須與時俱進，如果不能頻繁修正，便得依靠憲政原則或司法解釋，彌補憲法條文變動不易的困境。

憲政原則或稱憲政精神，指的是民眾對憲政法理與邏輯的普遍認知，在此認知下，條文就算不明確，政府與民眾仍然有所依循，無待修正條文。如美國憲法並未規定黑白學生不能隔離就學，但最高法院卻僅依心理學者的證詞，便作出黑白必須強迫合校的判決。歧視儘管還是存在，但各界對法院判決的合憲性卻鮮少質疑，憲政原則深植民心可見一斑。

司法解釋亦是展現憲政韌性的重要設計，因為有此機制，相同的條文便可在不同時空下出現差異的適用。如前述黑白合校爭議，美國法院便曾出現截然不同的判例，使得憲法得以呼應民心的轉變。在憲政原則與司法解釋的相互運作下，民主國家乃有底氣強調憲法條文不得輕易改動，甚至設下高門檻防止輕率修憲。

但在民主學步的台灣，憲法常被視為「最高的法」，雖曰「憲法」卻也是法律的一類，只是位階最高而已。在此認知下，對「憲政原則」的尊重便顯得薄弱。如曾有領導人揚言：「憲法沒禁止的皆可為」，忘了憲法背後還有傳統與原則必須依循。此外，台灣人對司法的信任度也普遍不足，司法解釋不僅難以一錘定音，反而常引發更多的揣測與對立。政治學者托克維爾嘗言，美國民主的成功乃建基於民眾對司法的信任，但此一信任在台灣卻略顯蒼白。

既然缺乏憲政共識與司法解釋所營造的憲政韌性，台灣便只能選擇降低修憲門檻，方便憲法因應時局調整內容。因此，現行雙四分之三的提案門檻，甚至可以降為三分之二。但為避免重蹈草率修憲的覆轍，鍾委員等所提「選舉人團」似可提升為「專業修憲團」，由民眾選出專業人士，透過審議式程序，對立院提案進行實質審查。

許多人悲觀認為，當前的高修憲門檻，已封死任何修憲之路。但鑑諸過往，台灣七次修憲所以成功，無疑取決於領袖意志的展現。現在執政黨立委主動提案修憲，不正考驗著同黨總統落實憲政的意志？

（作者為文化大學政經系特聘講座教授）

修憲 憲法 蔡英文

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