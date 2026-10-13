王正方／蒲添生仰慕的文豪

台灣雕塑大師蒲添生，嘉義市人。早年留學日本，師從雕塑大師朝倉文夫，盡得其真傳，許多人稱他為「台灣的朝倉文夫」。學成返台偕同楊三郎籌組台陽美術協會，創設雕塑部；與黃土水、陳夏雨等同儕，開拓了台灣的雕塑藝術領域。蒲先生是立體造型寫實雕塑的先驅。

蒲大師一生有二百多件作品，著名的如孫中山銅像；位於台北市中山堂廣場，蔣中正戎裝塑像、孔子像、鄭成功銅像等。他在塑造蔣主席戎裝像時，堅持塑像不戴軍帽，認為蔣的頭型最能傳神；但遭到有關當局的反對，拒不驗收，幾經交涉溝通，才免除了一場政治風險。

周樹人，筆名魯迅，赴日本學醫，但認識到愚弱的國民，縱使體格強壯也不能救世濟民，必須要先改變世人的思想，遂決定棄醫從文。從一九一八年至一九三六年，魯迅發表了多篇白話文小說，最知名的有《狂人日記》、《阿Q正傳》、《吶喊》、《祝福》等，是民國初年新文學的典範之作。魯迅以尖銳的筆觸、精準不留情的譏諷、敏銳的邏輯思維，針砭中國傳統社會的迂腐守舊、缺乏自省的劣根性，痛批執政者的昏庸、無知、自私、懦弱。他撰寫了數百萬字的散文及雜文，受到全球各地廣大中文讀者的熱烈歡迎與愛戴。

魯迅是民國時代新文化運動領導者、思想家，深度影響了以後百年以來全中國，包括台灣的知識分子。蒲添生曾提到，他在日本讀書時，大量閱讀魯迅作品，深深認同並佩服他的論述和文筆。蒲大師為這位家喻戶曉的作家，前後精心製作了兩座塑像。

一九三九年蒲添生完成「文豪魯迅」雕像，在日本「朝倉雕塑塾展覽會」展出，受到老師朝倉文夫的讚賞，但這件雕塑品後來流失了，不知所終。一九四七年蒲大師在台灣再度塑就一尊魯迅銅像，思想家著皺褶長袍，托著腮陷入思考，作品命名為「魯迅先生」。蒲添生說：「這尊像不論從哪個角度來觀察，衣服與表情都很好看。我用了許多想法去表達，務必要呈現出中國人的風度來。」然而當時的台灣正處於白色恐怖時期，魯迅被定位為左翼思想煽動者，蒲添生將雕像改名為「詩人」，藏在家中數十年。一九八三年政治氛圍緩和，「詩人」雕像入選法國春季沙龍展。

蒲添生毋庸置疑是雕塑藝術領域中的大師，推動他驚人傲世成就的背後，是追求更高的藝術境界、執著優質文化拒不妥協的理念；蒲氏語錄：「他們是官大而已，對美術有比我懂嗎？憑什麼審查我的作品？」

誠然，古今中外掌握權柄的官兒們，為了延續鞏固政權，強迫文化為他們的短期政治目標服務，多數屬危害人民、為少數集團自謀牟利的邪惡政策，動輒限制及扼殺各種優秀藝術作品。以「去中國化」為宗旨的單位發放經費，領錢者要能置入執政者的政治意識，這是惡劣醜陋的行徑。

另一句蒲氏語錄：「開幕只是一小時，我的作品卻是一生。」大師過於謙虛了，您和您仰慕的文豪魯迅先生的作品，將長遠流傳、世代不朽，持續見證：觸動人心的文化傳承精品，乃人類文明最輝煌燦爛的篇章。

（作者為電影導演）