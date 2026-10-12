周陽山／全球南方面對的考驗

全球南方是一個模糊而寬泛的概念，與它相對應的是西方世界與殖民帝國主義霸權，亦即以G7集團為核心的先進工業國家和自由主義帝國秩序。在一九九○年代冷戰結束後，許多東歐國家准入歐盟和北約，成為新歐洲的一部分，逐步接受西方世界的價值觀和現代化發展模式，並加入西方陣營的外交運作與同盟體系；過去的第二世界（即社會主義陣營）卻一去不返！

但是有些國家，如塞爾維亞、波士尼亞與黑塞哥維那、黑山、格魯吉亞、阿塞拜疆、阿爾巴尼亞、科索沃等，卻徘徊在歐盟邊緣，有的排隊等待，有的則是進門無望。到最後究竟是加入西方，還是留在全球南方？尚不明確。至於台灣，既非全球南方的成員，也不在西方國家之列。何去何從？猶待深思！

全球南方目前已逐漸取代了原先的第三世界、不結盟國家和發展中國家等詞彙和概念，並且繼承過去七十七集團（成立於一九六四年，目前已有一三四成員國）的基本精神，強調南南合作，團結於一，共同協力發展。它主要指的是亞洲、非洲、拉丁美洲國家，構成一張龐大的國際關係網絡，但既無正式的成員身分，也沒有明確的地圖邊界。它的核心國家包括中國、印度、巴西、南非、印尼、沙烏地阿拉伯、埃及、巴基斯坦等，它主要涵蓋了金磚國家、上海合作組織、非洲聯盟、東協、拉美與加勒比國家共同體、南方共同市場（南錐國家），以及太平洋島國聯盟等組織的成員國。

在全球南方國家中，目前有一五二國、三十二個國際組織簽署了一帶一路合作文檔，並積極投入參與。但是也有一些國家未加入此一由中國提供的國家發展倡議與國際合作計畫，其中包括印度、不丹、巴拉圭、巴拿馬（近期退出）、瓜地馬拉、貝里斯等。換言之，全球南方與中國倡議之間不能完全畫上等號，也未必反對西方。但值得注意的是，其中絕大部分國家與中國友好，共期互學互鑑，互利共贏。這不但符合全球南方基本精神，也是大勢所趨。

但是，全球南方卻和西方世界一樣正面臨嚴峻的現實挑戰。茲列舉其中幾個要項，以供進一步探索。

一，全球南方如何應對西方現代化模式與歐美種族優越論的挑戰？如何面對依賴理論，反殖民主義，中國式現代化與非西方發展模式的檢證？如何處理西方國家強調以規則為基礎的國際秩序？然而，究竟是誰才有權參與並修正上述規則？

二，全球南方國家如何運用國際組織和國際建制的力量，抗衡歐美殖民帝國主義持續的制約和支配？如何在獨立自主、依附性發展與國際合作之間，尋求最大的生存空間與自主的發展利基？如何面對等級化的國際秩序，突破西方的壟斷和制裁，追求真正的平等、繁榮、正義與自由？

三，在美國川普總統甩鍋退群，美歐關係惡化，北約內部鬆動，新自由主義備受挑戰而單極霸權又難以維繫之際，全球南方國家期待的新秩序究竟是多極化，是新的中美G2組合？還是中等強國的大聯合？或者是區域性聯盟（如東協及非盟）的團結自主？

四，面對全球化的浪潮和去全球化的新挑戰，全球南方國家如何應對自身的貧窮、不平等、欠發達、區域落差，以及基礎設施建設不足的困境？如何建立基本的國家治理、經濟發展、財富分配與社會安全機制，進一步落實善治的任務？

這才是真正艱巨的考驗！

（作者為金門大學榮休教授）