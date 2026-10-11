廖元豪／總統少談民主 韓國瑜揭原因

雙十國慶大典，重點應是總統致詞，因為總統的公開演說往往意味著政治方向。然而，今年國慶大典的「演講」，卻是立法院長韓國瑜的主秀。韓院長以國慶籌備委員會主任委員（大會主席）的身分，在賴總統說話前，先以「台灣安全、人民有錢、民主萬歲」為題發表演說，其中「民主萬歲」部分還脫稿演出，幽默但犀利地點出賴政府「假民主真獨裁」，搞大罷免、拒絕副署法案，造成民主分裂。

相對的，接下來賴總統的講稿，卻是近年來對「民主」著墨最少的一次，更顯示出韓院長這番話刀刀見骨，打中賴政府對「民主」只有口惠卻沒真誠信仰的痛點。

先看賴總統的演講。自二○二四年的就職、國慶演說以來，「台灣民主」都是他的主軸，一向花很多篇幅來強調台灣的民主多麼可貴重要。對於「民主進步黨」的名稱與歷史，這是應該的；從賴總統要與中國大陸對抗的意志來說，也可以理解—台灣與大陸的重要區別，不就在民主體制？

然而，今年的「台灣：山巔之城，地上的鹽，世上的光」演說，幾乎沒有一句話認真提及台灣民主的具體內涵。稍微提一下卅年前的總統直選與對岸飛彈試射，就轉向一串社福、經濟、國防、治安、能源的政策宣示，最後竟然用「民主不只有選擇的自由，更有解決問題、照顧人民的能力」來把民主與各種政策綁在一起。對於關心台灣當前民主危機的人們，這段話簡直是在糊弄百姓。憲法前言提及民有、民治、民享，賴總統說的都是「民享」，與民有民治不相干。

為什麼以前念茲在茲守護台灣民主的賴總統，這次對民主興趣缺缺？

還記得二○二四年的國慶日，賴總統回顧辛亥革命、八二三砲戰與美麗島事件四十五周年等民主運動歷史，藉此確立「兩岸互不隸屬」的民主主權立場。去年的國慶演說，賴總統宣示「解嚴天數超越戒嚴天數」，稱台灣為「亞洲民主燈塔」，強調民主不僅是普世價值，更是台灣在全球供應鏈中的關鍵優勢。一直到今年的五二○就職兩周年演說，都還以「總統直選卅周年」為核心，呼籲政黨可以競爭但國家不能分裂。怎麼突然在這個重要時刻的演說，卻把民主變不見了呢？

或許原因就在韓院長的致詞中：賴總統甚或民進黨滿口民主，其實是葉公好龍，他們不喜歡真正的民主，只要「聽從我」的民主。韓院長指出，大罷免不是民主，而是政治獵殺；行政院院長不副署立法院通過的法案，則是憲法老師不知道怎麼教的負面教材。韓院長美其名曰賴總統有「政治潔癖」，其實這不是潔癖，而是不願聆聽意見，不能忍受妥協。作為一個有理想的個人，賴總統其介如石的堅持，可以得到尊重；但民主政治的運作不是這樣，天下哪有一個民主政體，行政機關能夠片面否決立法部門通過的法案？既然要選擇成立少數政府、分裂政府，那就要有事事低頭求問、天天協商拜託的雅量。陳水扁總統的第一任任期不也是這樣過的？

更可嘆的，是賴總統拿同性婚姻當例子，說要讓「每個人不因性別、族群、背景或身分而被排除」。至今兩岸的同婚仍然被擋，政府不斷敵視排斥陸配，再想想暖男洋流樣的市長參選人，在之前還倡言「敵國配偶」不該得到平等保障，就知道民主對於民進黨而言，是個「不方便的價值」。當口號可以，真要做卻不太甘願。難怪，民主不見了。（作者為國立政治大學法律學系副教授）