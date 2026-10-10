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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

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薛承泰／機器人需要性別嗎？

聯合報／ 薛承泰

最近特斯拉執行長馬斯克再度預告，人形機器人將快速發展，十年內全球數量將達十億，二十年後達千億。相對於全球人口，機器人將無所不在！

當前機器人已出現諸多類型，有貌美秀麗，強調酷似真人的粉嫩肌膚；有彪悍強壯，動作機敏、具格鬥力的勇士；如果是放在生產線上的機器人，區分性別並不重要，甚至不需是人形，精準快速才是業主的最愛。

當智能機器走入人們的生活，科學家總會設計出各取所需的模型以創造市場價值，例如，智能寵物可以設計成各種仿真動物，造型可愛、會叫會跳、動作貼心、能適時療癒主人，卻不需要餵食與大小便，出外旅行也不必找寵物旅館，這樣就能替代真寵物了。

智能寵物或許不需考慮公母，但人形機器人科學家正在賦予「性別」。若讓「女性」從事服務、照顧、乃至於取悅主人的工作，「男性」著重保護與體力工作，甚至賦予執行殲滅敵人的任務；那麼，這是反映「各取所需」，還是在重塑性別的刻板印象？

日前，輝達執行長黃仁勳在美國舊金山Dreamforce大會中，與Salesforce ＣＥＯ同台。站在兩位「高人」旁，他拿身高自我調侃，說要站在椅子上才能說得上話，但他接著說，「大家要知道，坐飛機的時候，我比你倆要舒服些…從人類進化角度來說，長得高其實沒必要。」引發全場大笑。

確實，長太高除了打籃球占優勢，生活上反而帶來許多不方便。試想，人類若普遍長到兩百公分，不僅是住屋，所有的公共設施與車輛，都要重新設計，且成本大幅提升，從進化角度觀之，並不符合適者生存。

客觀論之，人類在生物界中，外觀上並沒有長處。沒尖牙、沒利爪，跑不快、爬不高，下不了海、更不能飛；究竟憑什麼能成為地球的主人，還進化到智能社會？是因為人類有一個會思考，會探索的腦，還有一雙能做出工具的巧手嗎？就憑這樣的生物特質，就能脫離生物界命定的「天擇」，就能創造出當前的繁榮富足的社會與生活樣態嗎？

人類學家認為，人類於一萬多年前進入農耕階段是進化的重要一步 ，自此改變了和土地的關係，嘗試培育作物、豢養並馴服動物、不斷開發新而穩定的食材。更重要的，人們再也不能靠單打獨鬥，而是學習群體生活與任務分工。當「食」與「色」能進一步滿足，即帶動了人口的成長，人群逐漸龐大，秩序與領導伴隨而生，並悄然形構出文化與制度，以利代代相傳。

數千年來人類分工雖愈趨細緻，仍難跨越體力與性別的界線，直到工業革命改變了生產方式，強調分工，各司其職，才能提升效率。除了在生產線上分工，人們也被分派在大社會中不同的位置，如同生物體內各個器官大家相互依存，社會才得以順暢運作。因此專業分工成為了人類的新圖騰，不僅模塑了現代教育型態，也成就了資本的猖狂！

來到當前多元性別的社會，人們在工作上已不再刻意區分性別，然而，人工智能的發展不僅弱化了多數人的專業，也為了融入人類社會而將機器人定「性」，回復性別的分工。然而，機器人在很快的未來即可透過自我學習而產生主動作為，如果這天真的來臨，我很好奇，機器人會為自己定「性」嗎？

（作者為台大退休教授）

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