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劉大年／高利率下 如何投資未來？

聯合報／ 劉大年

投資未來愈來愈貴，不投資的代價也可能愈來愈高。各國要強化基礎建設、提升能源安全與供應鏈韌性，企業要投入ＡＩ與產能重組，都需長期資金。然而，通膨、政府債務與政策不確定性推高融資成本，迫使政府與企業做出取捨：哪些計畫可以等，哪些一等就會失去機會？

債券市場發出訊號。十月一日，美國十年期公債殖利率一度升至約百分之五點三四，創二○○二年以來高點。除了能源通膨，債務增加與財政疑慮，也使投資人要求更高報酬。

長期利率不只反映央行政策，也反映市場對未來風險的評價。當政府發債增加、物價與政策前景難以掌握，投資人便要求更多補償。央行能調整短期利率，卻無法代替政府改善財政。若寄望降息就能減輕融資壓力，可能忽略債務與赤字也是問題。

對政府而言，利息是過去借款留下的帳單。隨舊債到期、借新還舊，高利率逐步進入預算。國防與福利支出難以調整，教育及公共建設便可能先被壓縮。一旦投資減少拖慢成長、限制稅收，政府可能為支付利息，繼續舉債。

預算少花一元，不代表社會就省下一元。若削減電網、人才與研發投入，使企業延後投資，今天的節省，可能換來明天更少的產出與稅收。但公共建設也不能自動優先，須比較融資、維護成本與預期效益。關鍵是刪減之後，經濟會更有活力，還是更難成長。

國防與供應鏈韌性也有同樣的取捨。安全投入能降低危機造成的損失，卻也占用財政、人才與設備。若因此壓縮研發與基礎建設，便可能削弱支撐安全的經濟實力。安全支出應盡可能結合技術研發與產業升級，讓今天的防護，也成為明天的發展能力。

企業則面臨資金競爭。ＡＩ投資熱潮下，雲端業者今年發債超過兩千億美元。當政府與科技企業同時大量籌資，而資金供給未能跟上，其他企業可能須付出更高成本，才能取得投資資金。

但不能只憑發債規模，認定ＡＩ排擠其他投資。ＡＩ若提高生產力，也可能增加所得與儲蓄。問題是，建設帳單先到，收益卻未必準時出現。資料中心與設備必須先投入，若收入成長不如預期，企業須承受利息支出與回收延後的壓力。

高利率也提高等待的吸引力。當低風險資產就能提供較高收益，回收漫長、成果未定的計畫，就更難說服企業投入。研發與新創投資因此需要更高的預期報酬。大型企業尚能以獲利支撐布局，中小企業卻可能被迫延後設備更新。今天的融資差距，可能成為明天的生產力差距。

對台灣而言，政策應著重降低投資障礙，讓有長期價值的計畫不因短期資金壓力而停擺。政府可投入電網、人才培育與產學合作研發平台，提高企業投資能力；中小企業融資協助則應連結設備更新、節能與生產力改善。

財政紀律也應看得更遠。除了今年花多少、借多少，更要問支出能否帶動投資、擴大未來稅基。公共建設與安全支出都須接受效益檢驗，才能兼顧財政信用與成長空間。

高利率下，最難的決策，是分辨什麼值得現在付出，什麼可以等待。政府須衡量公共效益與財政負擔，企業須檢驗投資回報與現金流。借錢投資有成本，延後投資也有代價。若只計算今天省下多少利息，卻忽略明天失去多少競爭力，帳面上的謹慎，也可能成為最昂貴的選擇。（作者為中經院區域發展研究中心主任）

利率 通膨 公債殖利率

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