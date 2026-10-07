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陳力俊／安理會失靈但聯合國不可缺

聯合報／ 陳力俊

聯合國長年來給人功能不彰的印象，川普政府的作為更讓人搖頭興嘆。聯合國由美國主導、多國於二戰後共同建立，是當前動盪的國際秩序中重要的制度支柱。截至九月廿一日，已有一百四十一個會員國繳清當年常規預算分攤款，美國卻仍拖欠會費。其他國家至少表面上還在聯合國精神的指導下推進和平，而川普總統卻在聯合國大會上威脅要「消滅」伊朗，並「把他們送入地獄」。

紐約時報專欄作家紀思道最近撰文指出，這一切都凸顯了這個時代的悲劇：聯合國惱人的癱瘓和怯懦，原因之一在於安理會中大國濫用權力，常常否決建設性行動。根據紅十字國際委員會「二〇二六年人道展望」，二〇二四年全球約有一百卅起武裝衝突，是二〇〇九年的兩倍多。當前愈來愈多挑戰需要多邊解決方案，然而，主要大國卻在邊緣化聯合國，使其效力比以往更低。

川普對伊朗發動的戰爭已蔓延至葉門和紅海地區。俄羅斯正在歐洲進行所謂的「灰色地帶」攻擊。美國與中國之間因台灣或南海問題爆發戰爭的風險仍然存在。從毒品走私、流行病、網路攻擊與人口販賣，到人工智慧治理、氣候變遷，以及戰爭造成的人道危機，都需要跨國合作。聯合國仍是協調這些工作的關鍵平台，卻在大國角力下難以充分發揮作用。

然而，儘管聯合國在政治決策上時常陷入癱瘓，其人道救援工作仍至關重要。

在許多災區，聯合國人道救援人員冒著遭槍擊的危險，在救援條件極度惡劣、許多機構被迫撤離之際，仍努力將物資送到急需援助的民眾手中。某些第一線聯合國工作人員住在貨櫃裡，睡在帳篷裡，在危險道路上行駛，面對武裝人員的威脅與阻撓。他們冒著生命危險，拯救兒童免受戰爭、性侵和疾病的侵害。二〇二五年因公殉職的聯合國工作人員達到一百卅六名，截至九月十八日，仍有七十三名聯合國工作人員被葉門胡塞武裝扣押。

聯合國兒童基金會於一九八二年推動兒童生存革命，透過疫苗接種、口服補液療法等措施，與各國衛生體系及合作組織共同挽救大量兒童的生命。

紀思道列舉，在剛果民主共和國，聯合國工作人員正在對抗伊波拉疫情。在索馬利亞，他們正在為飢餓的兒童提供食物。在加薩，他們正在分發援助物資。美國在加薩戰爭期間向以色列提供重磅炸彈的作為，與聯合國爭取和平、設法讓援助物資通過檢查站的努力，形成鮮明對比。

聯合國緩慢的官僚作風使人感到不耐煩，但如果沒有聯合國兒童基金會、世界糧食計畫署、聯合國難民署和聯合國人道事務協調廳，每年將有大量兒童失去攸關生存的基本照護。糧食、疫苗、難民援助與疫情應對，不會因為安理會失靈而失去價值。如讓聯合國進一步失能，結果很可能是救援缺口擴大、疫情防治受阻，以及跨國協調能力削弱。

因此，聯合國的政治失敗必須追究，其人道成果也必須珍惜；改革方向包括維持人道救援工作的穩定資源、提升資金使用與援助成效的透明度，並促使阻擋集體行動的大國承擔更明確的政治責任。

（作者為清華大學教授）

聯合國 安理會 俄羅斯

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