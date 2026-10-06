民主社會，很多人都標榜「選舉萬歲」，但真正知道「選舉萬稅」的人卻不多。

選舉不論是選人（如上至總統、下至村里長），還是選制度（如各項公投），都是要花大錢的，而且具有財富重分配的功能。不論是參選的候選人，還是為了推動某個理念、主張某個制度的團體或個人，在背後撐腰的，都是雄厚的財力。沒有錢，再好的理念也傳不出去；有了錢，一個原本沒人注意的議題，也能在短時間內炒得沸沸揚揚。

例如積極投入大罷免的曹興誠，以及後來對大罷免全面支持的民進黨，期間在大街小巷設置了很多看板，在報紙、網路、電視上大登廣告，還聘請名嘴在電視、電台上天天鼓吹，花費的錢就不用說了。而發動基層民眾挨家挨戶送傳單，替工作人員準備便當、豆花，掃街時發送口罩、面紙等各種小物，看起來每樣東西價格都不高，但積少成多，全台各個選區加起來，最後也是一筆驚人的大錢。

至於身兼民進黨主席的賴總統，則是動用龐大的行政及司法體系力挺大罷免，鋪天蓋地的宣導費不知從何而來。如果是民進黨的黨費，自然無話可說；如果是政治獻金，就應該依法申報並存入專戶，接受監察院查核；如果是國庫通黨庫，那就更令人質疑合法性。

在宏觀經濟的運作中，一個人的支出，就是另一個人的收入。錢不會憑空消失，只是從這個口袋流到那個口袋，而在金錢流動的過程中，不可避免會遇到國家的稅收機制。如果是商業交易，要繳營業稅；如果是個人所得，要繳所得稅，這都是不可迴避的。印刷廠印看板要開發票，廣告公司接案要報稅，名嘴上節目領的通告費要扣繳，就連供應便當的小吃店，營業額也都要算進去。

例如當年郭台銘先生以五百萬零九百元購買我的舊公事包，稅捐單位就要求我繳稅。後來我向稅捐單位報告，那筆款項是要捐給健保愛心專戶，是捐給政府的公益款項，才免除了這筆稅金。一個舊公事包尚且如此，更何況選舉期間動輒上億元的金流。

所以選舉期間的各種支出，不論收款的是廠商或個人，金額多大或多小，有所得就需要開立發票或扣繳憑單。如果不能列為支出，那就成為收入，年度終了就要繳更多的稅。因此說選舉萬歲，其實也就是選舉萬萬稅。稅捐單位或學者專家不妨查一查，每次選舉期間的各項支出，究竟讓政府從中增加了多少稅收；也順便查一查，這些錢的源頭是否清清白白。

每次選舉結束，成王敗寇，勝選者風風光光就任去，落敗者就成了衰民。如鼓動大罷免的曹興誠，此後在媒體上幾乎消失，也連帶讓一起鼓動大罷免的賴清德總統一度掉了不少支持度，甚至不排除影響到未來的連任之路。花了大把銀子，換來的卻是民意反撲，這筆帳恐怕比任何稅金都更難算清。

在賴總統的帶領下，立法院通過的法案，行政院長不副署、不執行，連國際上都給予惡評，卻還自稱台灣是民主法治的國家，極其丟人。民主不只是投票，更要尊重選舉結果與國會的決定，否則選舉再多，也只是讓人民多繳幾次稅而已。

（作者為前衛生署長）