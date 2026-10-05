黃齊元／「中」美加強關係 淡化中華民國

川習會結束，中方公布中美會談達八點共識，內容並未提及台灣。其中最重要的是第四點：兩國元首重申，中美二戰期間曾為盟友、取得勝利。假如五月川習會是「去台獨化」，這次則是「去中華民國化」。不僅如此，中方還倒打日本一把；習近平在國宴致詞中稱：「八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義者。」

這次川普以前所未有的規格接待習近平，印證中國大陸已和美國平起平坐；未來中美雖仍激烈競爭，但也將維持雙方建設性穩定關係。川普大打歷史牌，提及「中國承載著數千年的歷史與傳統」，他說，對共同利益的追求，把中美人民聯繫在一起，「甚至讓兩國在二戰中成為盟友」。川普和習近平的歷史敘事，看起來似乎是互相串好的。

這些表述對台灣可說是超級利空。執政黨仍不肯承認挫敗，強調美國對台政策未變，指川習二會未談及台灣，台灣沒有被當做交易籌碼。川普卻坦承兩人有談及台灣問題，但並未花太多時間；對習近平要求美方明確「反對台獨」，川普沒有重申華府既有立場，僅表示「他非常清楚我的想法」。

川普的說法是最有力的表態，代表他和習近平已有默契，不需要把話講得太白，反而會造成不必要的困擾，不利於未來的談判與利益交換。到年底之前還有兩次川習會，雙方都可以動態調整戰略。此外，習近平應能體諒美國期中選舉在即，很多事情要看選舉結果而定。

對於台灣而言，這次川習會最大的啟示是「現狀」已經改變。中美想要交易，台灣是不得逾越的紅線；在避免「修昔底德陷阱」前提下，未來一定會逐步限縮台灣的國際空間。假如中美是「建設性戰略穩定關係」，兩岸則是「壓迫性戰略對抗關係」，這是從地緣政治的角度；從兩岸關係的角度，大陸希望台灣能主動談判、促進和平統一。

最近聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，對於統獨立場，主張永遠維持現況者占五成三，仍是最多數；主張獨立者三成二，較去年增加百分之七；主張統一者只有一成二。但有六成七支持擴大兩岸民間交流，六成四主張台灣在中美關係上維持等距。這說明，台灣社會在政治認同上與中國大陸距離拉大；在實際政策上卻偏好維持現狀、保持交流、避免戰爭。

世局變化其實已有很多清楚的徵象，只有台灣不自覺。美國國務卿魯比歐表示軍售不能只看台灣，還必須考量在全球各地的軍事需求；這是實話卻也是藉口。日本首相高市早苗趕著和川普見面，也是擔心中美關係進一步改善，將導致美日同盟關係出現變化。

美國對台政策正從以往的「戰略模糊」、拜登時期的「戰略清晰保台」，到未來可能的「戰略清晰不保台」。中美雙方各自的目標都很清楚：大陸要統一、美國要做生意；表面說一套、實質做另一套，所以是「戰略偽裝」。美國智庫提醒，「維持現狀」並非穩健政策，北京正以「切香腸」戰術步步進逼；每一步的幅度，卻都小到不足以構成反制的理由。

習近平會很高興和川普做朋友。世局的發展證明，只要搞定台灣的「乾爹」即可掌握大局、以逸待勞，還可讓台灣人自我欺騙、繼續維持現狀而無所作為。到時不只中華民國歷史「被消失」，台灣在國際上也將更加邊緣化。