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魏國彥／廿年一覺能源夢

聯合報／ 魏國彥

我國「氣候變遷因應法」第四條明文規定，國家溫室氣體長期減量目標為西元二○五○年淨零排放；該法第十條授權行政院以「五年為一期」訂定階段管制目標，目前最新的「國家自定貢獻」（ＮＤＣ3.0）律定：相較於二○○五年，二○三○之排放量要減下廿八正負百分之二。

根據「二○二六年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」，二○二四年底我國的溫室氣體排放相較於二○○五年，約減量百分之六；顯然，除非盡快復興核能，「減量百分之廿八」的宏偉目標注定是無法達成了。上述的法律、管制目標及排放清冊都是環境部自己訂定與盤查所得，食言而肥、自打耳光，也是板上釘釘、證據確鑿了。

但減量跳票的責任不完全在環境部，因為能源部門的溫室氣體排放一向占著最大的比率，如二○二四年百分之九十三點八，顯然經濟部及能源署承擔著最核心、最關鍵的「源頭減碳」與「能源轉型」的責任。但經濟部已關閉了所有核能發電設施，隨著最後一部核電機組在去年五月十七日停機除役，民進黨政府達成「非核家園」的政策目標，核能被排除擔任「救援投手」。

觀察我國能源供給結構，二○○五年時核能貢獻了百分之八點六，二○二五年剩下百分之○點七，今年則全部歸零。廿年來能源結構最大的改變除了廢核，還有「減煤增氣」，二○○五年煤供應了百分之廿九點七，二○二五年百分之廿六點六；天然氣由當年的百分之七點四增加至百分之廿三點六。另一方面，被民進黨夸夸而談、寄以厚望的再生能源則由百分之一點六增加到百分之四點三。檢視整體的能源供給量，廿年來由二○○五的一億二千多萬公噸油當量、下降到二○二五年的一億一三八六萬公噸油當量，減幅達到百分之五點六。

原本能源供給量與溫室氣體排放量高度相關，我國廿年來能源供給明明有減少，但溫室氣體減量程度有限，明眼人一看便知，是因為能源供給結構中的核能完全消失了。

截至今年八月底，台電累計虧損已突破四千億元大關，經濟部電價費率審議會九月十八日決議暫不調整電價，留待十二月再檢討，民眾也都明白，因為地方大選在即，台電絕對不願意負「敗選」責任，民間預期明年一月就會大漲，所謂選前不敢漲，選後明算帳。

二○二五年太陽光電對於我國能源的整體貢獻為百分之一點三，風力發電百分之○點九，合計百分之二點二。二○二四年台電公司購入再生能源共二二七億度、支出約一一九三億元，平均每度購價五點四○元，而被廢棄的核能發電每度成本一點九八元，成本相差三點四二元。綠電買愈多，虧愈多，「北京到南京，買家沒有賣家精」，只有台電當冤大頭。為了減碳為了綠，以綠為名做賠本生意到底還要做多久？要賠掉多少個資本額才會停？更可怕的是，ＡＩ算力即國力，風光發電又「風光」不起來，國家眼看要敗在綠色能源上！

一千兩百年前唐朝詩人杜牧流連六朝金粉，眠宿秦淮酒家，留下一首名詩：十年一覺揚州夢，贏得青樓薄倖名。千年之後，民進黨也浪漫過了，現在又打算復興核電，擺明就是：廿年一覺能源夢，贏得綠電薄倖名。
（作者為台灣大學退休教授）

能源 淨零 氣候變遷

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