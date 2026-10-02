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廖元豪／為何美國媒體能槓上總統？

聯合報／ 廖元豪
近日美國總統川普與媒體的摩擦升高，連一向被視為親川普的福斯新聞，也加入向川普說「不」的行列。美聯社
近日美國總統川普與媒體的摩擦升高，連一向被視為親川普的福斯新聞，也加入向川普說「不」的行列。美聯社

美國媒體與法院，剛剛聯手成功對抗政府鴨霸行為，令人耳目一新，讓世人對這個民主程度下滑的國家仍抱有一線希望。

川普總統最近抱怨ＣＮＮ等媒體總是對他做不公允的報導，在九月十八日突然宣布廢止三家媒體的白宮採訪許可。對於此種明顯侵害新聞自由的作法，白宮卻主張，進入白宮採訪或參加記者會，是一種特惠而非憲法保障的媒體自由。

被取消採訪證的媒體，在九月廿一日向聯邦地方法院聲請暫時禁制令，法院在九月廿三日舉行緊急審理聽證，並在隔日清晨發布為期十四天的暫時禁制令，命令白宮立即恢復ＣＮＮ等媒體的採訪許可，這幾家媒體目前也已恢復採訪的權利。審理本案的聯邦地院法官是川普在二○一七年所任命，但他絲毫沒有屈服於川普與政治壓力，毅然站在憲法與媒體這一方。

對於「採訪許可是否屬於新聞自由」，法院沒有正面回應，而是引用先例指出：媒體採訪許可，不管是不是新聞自由，都至少是憲法增修條文第五條所保障的「自由」，因此絕非「特惠」。剝奪自由權利，必須履行「正當程序」。白宮既沒有任何核發或廢止許可的標準，也沒有在廢止許可之前給予任何聽證或答辯的機會，自屬違法。

白宮的律師拿出「國家安全」來反駁，認為這幾家媒體的報導有害國家安全。但法院的回應是：第一，這似乎不是白宮廢止媒體採訪證的「真正」原因，只是為了訴訟硬拗出來的理由—川普總統自己都多次大罵，廢止採訪許可其實是因為他受夠了這些媒體對他報導不公。第二，白宮所舉出的涉嫌洩密的事蹟，都不是最近發生的案子，更不是這幾位記者的報導，顯然無關。

白宮批評法院所引用的上訴法院先例，說這些把「採訪許可」定位為「自由權利」的判例，根本就是錯誤的；但法官的回應很有意思：或許吧，不過本院就是只能遵循上訴法院的先例，就這樣。

台灣雖少有「拒絕特定媒體採訪」的事蹟，但有「媒體關台」的先例，而且目前媒體界對於「批評政府」也是戒慎恐懼。所謂的「綠媒」早已從三民自大大擴張，甚至即使是被稱「藍」的媒體，在報導、評論執政黨不利事件時，也是多有保留。對照一下，當白宮宣告廢止三家媒體的採訪許可，美國媒體同仇敵愾，抽掉所有川普行程的影像轉播，使最重視媒體報導的川普都白跑行程，無人關切；更有趣的是，這個聯合抵制行動可是最親共和黨的福斯新聞發動的。台灣的媒體業，會有這般捍衛同業、悍然打臉總統的集體行動嗎？

美國媒體的底氣，來自商業市場與法律。美國主流媒體雖然在網際網路時代也努力掙扎，但他們有龐大的美國甚至全球訂閱市場；與川普槓上，甚至還有「川普紅利」、訂閱數暴增。對他們來說，強硬監督政府本身就是一種品牌資產。有這樣的市場力量，才不會像某些台灣媒體，還在盼求政府標案豢養。

美國政府對於媒體幾乎沒有特許執照審核權，而且法院可以如此迅速有效地受理、審查，並做出暫時禁制令；同樣的事件要是發生在台灣，「採訪證取消」能否爭訟都是問題。若真要走司法救濟，法律雖規定法院可以做成暫停執行、假處分等即時救濟，但行政法院的態度極為保守。在這種情況下，司法根本救不了媒體。

台灣的媒體業，是羨慕美國同業有底氣有支持，還是覺得討好當局吃香喝辣比較好呢？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）

媒體 美國 白宮 總統 川普 憲法

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