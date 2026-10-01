陳冲／多邊主義還是單邊主義

英國首相柏能上任五十天，接到大陸國家主席習近平的電話，說是道賀，可能稍遲，但通話時點，恰在美國宣稱要對伊朗祭出「史上最具毀滅性經濟手段」之後，又在美加互擲報復性關稅之生效日，使人不得不作某些聯想。尤其很巧合的，曾經在美中加關係上動見觀瞻的華為案，又剛好在同日繫屬紐約聯邦法院，準備進行審理，真是無巧不成書！

談美加關係良好，不能不提有名的華為公主蒙難記。二○一八年十二月，孟晚舟在加拿大機場過境被捕，理由是美方指控華為誤導國際銀行，以致違反美國對伊朗的金融制裁（financial sanction），由此可以看出這是金融戰的一部分。加拿大原可辯稱無管轄權，但軟禁後又遲遲未能引渡，經過漫長的法律戰，二○二一年九月，美國司法部與孟律師團達成緩起訴協議，進退維谷的尷尬場面，方得解除，由此可見加拿大對美國案件的勇於承擔。這又剛巧發生在川普第一任任期內，川老大不能說渥太華不夠意思吧！

回到習主席致電柏能的內容，尤其是有關國際合作方面，據外電報導，習表示「中英兩國作為聯合國安理會常任理事國和主要經濟體，都支持多邊主義、開放貿易、維護聯合國核心地位，要加強在聯合國、G20、世界貿易組織等框架內的溝通和協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」，看來是對理想世界的描述，四平又八穩，但每一句話都直指當前全球走向的核心議題。

經過二十世紀的全球化震盪，亞太國家經濟起飛，其中尤其是中國大陸以世界工廠姿態橫空出世，外匯存底倍速增加，二○一一年美國歐巴馬總統提出Pivot to Asia（重返亞洲）政策後，美國歷任總統都在修昔底得陷阱陰影下，持續微調工業復興政策，鞏固美元霸權地位，川普只是手段比較粗糙而已。

其實早在二○○三年多哈回合觸礁後，各國多已感覺氣氛轉變，尤其第一線的國際組織，更是春江水暖鴨先知，只有部分國家感覺較為遲鈍，渾然不知或是假裝不知，逆全球化已悄然降臨，而供應鏈乃至經濟整合也已陣營化。

三年來，我不時提到ＩＭＦ在二○二三年一月十五日的一份出版品，一份內部討論的文件，卻引起國際各智庫的重視：Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism，國際貨幣基金一再於顯著部位，表示這只代表十三位執筆人意見，不代表ＩＭＦ立場，然而僅報告名稱就已點出十年來早已存在卻不願承認的事實。三年半前，我在專欄即已強調：「報告前半段強烈暗示縱橫數十年的全球經濟整合，已面臨分裂危機；後半段則暗指國際組織或處理多邊的機制可能邊緣化，單邊主義或處理特定雙邊關係的機制將伺機而起。」

前述中英的高峰對話，究其內容，無非是將二○二三年ＩＭＦ報告以最直白的語氣與措詞，表達對國際情勢的憂慮，記得當年國際貨幣基金在結語中一句話：多邊合作依然是處理全球挑戰的最佳解方！

只是美國選舉的結果，在ＭＡＧＡ的口號下，與這項期待背道而馳。前兩周世貿組織發布年度報告，對當前局勢發展憂心忡忡，提出深化合作等三種建議，寄望能有革新的多邊貿易體系。

古時有戰國七雄，合縱連橫各有主張；現代有G7，有人主張單邊主義、有人主張多邊主義，答案大家心知肚明，只是憚於聲張。賴總統應該比任何領導人都熟知戰國策，何不以古鑑今，開課談談世貿組織三種方案都有困難的台灣，應何去何從？（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）