聽新聞
0:00 / 0:00

侯勝宗／從消極補虧到主動興利

聯合報／ 侯勝宗

偏鄉交通是決定人口能否留存、青年能否返鄉與在地產業能否活化的「最後一哩路」。長年以來，交通部公路局透過「公運計畫」推動「幸福巴士」，意在照顧偏鄉居民的基本出行權益；然若從地方創生與區域永續發展的角度審視，卻顯露出深層的結構性困境。

問題的核心在於「虧損補貼」的思考邏輯。依現行規範，中央對偏鄉交通的資助，主要集中於車輛的「營運虧損補貼」。這項制度設計的隱含邏輯是：只有營運產生虧損，政府才會伸出援手；缺口愈大則補貼愈多。

這種以「救濟」與「補缺口」為導向的制度，無形中創造了一種逆向誘因：業者或地方缺乏動機去開發新客源、提升服務效率，或是透過商業創新來擴充營收。因為一旦產生盈餘或縮減虧損，中央補助反而減少。此外，幸福巴士多以單一鄉公所為申請單位，導致各鄉鎮車輛無法跨區調度，難以滿足居民跨鄉鎮就醫、就學以及觀光客串聯需求。

面對這樣的政策瓶頸，台東「ＴＴＧＯ」的實踐經驗，擺脫了傳統幸福巴士的思維限制，建立了一套「創生式」的偏鄉運輸機制，提供了極具啟發性的商模轉型範例：

首先，縣級跨區整合：由縣政府作為主導主體，實現跨鄉鎮長距離的交通服務調度。其次，「點對站」靈活預約：放棄效益低落的傳統固定路線，改以在地診所、日照中心、超市、學校與交通樞紐為據點，提供高度彈性的預約接駁，精準對接高齡民生與觀光行程。

再者，司機自帶車與「輔導轉綠牌」：輔導在地白牌車轉型合法，由業者與司機自帶車輛投入服務，將過往「被動領取補貼」轉化為「主動提供服務並收取車資」的自立營運動機。最後，以「服務購買」取代「補貼虧損」：引入共乘機制，大幅降低單位里程成本，讓公共資源逐步走向自立自養。

近期屏東縣政府擬借鏡ＴＴＧＯ經驗，推動「屏東半島Easy Go」計畫，但向中央申請創生輔導時，卻撞上既有法規制度的藩籬。公運計畫對預約平台建置補助上限為一百萬元，且營運補貼僅能針對虧損。然一個高度彈性、能夠同時服務在地民生與觀光客的跨區預約平台，其軟體維運與客服運作，正是維持服務品質與商業循環的核心骨幹。若堅持以傳統「硬體折舊與虧損補貼」的框架套用在創生型交通計畫上，無異於要求創新營運者穿著舊鞋跑新路。

地方創生的核心精神，強調永續、公益與產業自養，絕非長期由政府供血與福利救濟。偏鄉交通若不具備商業創新的想像力，只能靠中央編列預算「愈虧愈補」，一旦財政緊縮即難以為繼。交通部與國發會應打破部會本位主義，轉變偏鄉公共運輸的政策思維：

第一，從「消極補虧」轉向「主動興利」：鼓勵業者與地方團隊透過共乘、多元金流創造收益，並建立退場降補機制。第二，給予縣級政府跨域整合的政策彈性：允許縣府做為獨立營運主體，辦理跨鄉鎮服務。第三，放寬經費核銷與平台維運補貼：將數位營運平台、主機維運及客服運作等，視為偏鄉基礎建設的一部分，或是透過地方創生專案經費給予支持。

交通平權不該只是施捨式的末端救濟，而要做點燃偏鄉產業活力的催化劑。唯有交通部放開手腳、將幸福巴士從社福補貼升級為創生引擎，才可為台灣偏鄉走出一條有尊嚴、能自養且永續的希望之路。

（作者為逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授）

偏鄉 幸福巴士 補貼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

商業興觀點／印度醫療轉型 台商搶攻創新商機

桃小巴偏鄉脫班、學生擠不上車 議員籲補足班次

調查：逾5成偏鄉師盼全面提升待遇 久任獎金僅治標

深耕永續發展 遠雄人壽十度獲國家品牌玉山獎傑出企業

相關新聞

聯合報黑白集／貍貓笑青鳥

台派名嘴策劃搬演「貍貓換太子」戲碼，渲染身世問題攻擊蔣萬安。青鳥群策群力，資金、劇本、公演時地及售票等萬事俱備。怎料，賴清德在中常會下令「黨內不准參與」，以免重蹈陳時中敗選覆轍。戲班子大翻車，只見名嘴爭相掀內幕甩鍋；最後，由負責賣票的矢板明夫出面道歉，宣稱「暫停演出」。

聯合報社論／兩個人以五千美元打造森林，是怎樣的奇蹟？

日前的川習會，除了高來高去的政治語言，中國國家主席習近平在白宮晚宴中說了一個很有人情味的故事，備受討論。那是一九九九年，一名在中國擔任交換教師的美國中學老師賽考斯，被中國婦女殷玉珍在荒漠植樹治沙的事蹟感動，便募了五千美元支援她。廿多年來，殷玉珍用這筆錢在一萬畝沙地上種了五萬多棵樹，形成林海，見證兩個平民跨國友誼的不凡奇蹟。

不談政見 只問甘蔗？

台北市長蔣萬安日前出席中庄仔福德宮舉辦的晚宴，卻爆出離開時忘了將廟方贈送的甘蔗帶走，確實不應該，對廟方也失禮，但是為了一根甘蔗，綠營竟然可以用放大鏡檢視多天，實在令人匪夷所思。

讀家觀點／清大校長爭議 高教革新轉機

清華大學校長高為元去年三月獲校內教師支持續任，第二任上任僅三天便赴美參與國外大學校長遴選，新聞曝光後餘波盪漾至今，彰顯台灣的大學治理制度仍值得檢討，實為重新思考「健全大學治理」與「整體提升台灣高教品質」的契機。特撰此文，特請相關部門首長及跨黨派立法委員齊心省察我國高教的制度困境與革新之道。

學歷無辜 因選舉蒙塵

王爾德說，人生有兩種悲劇：一是得不到想要的，二是得到了。台灣政治人物則多了第三種：得到了，卻被翻譯成別的東西。

連假治塞 應採分流3招

中秋連假，高鐵台中站人潮塞爆，有旅客抱怨排隊一小時仍上不了車；國道同樣一路「紫爆」，雪隧、北宜更成為壅塞熱點。收假日，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲親赴台中站視察疏運。台灣連假塞車早已不是第一次，為何每逢連假，仍像重新考一次交通大考？部長到場視察，但下一次連假能否提出有效的分流辦法？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。