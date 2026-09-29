黃齊元／面對美中變局 落實風險管理

美國軍事智庫最近發表報告，主張美國應將主要軍力由第一島鏈後退至第二島鏈，並把對台政策由「戰略模糊」改為明確的「軍事不介入」。為何會有這種改變？從美伊戰爭就可以看得出來，誠如政治學者蘇起所言，美國已「無力也無心」保台。

雖然這只是智庫的看法，但代表華府風向正在改變。美國在科技上與中國競爭，經濟上重新談判，但政治與軍事上則避免中美對戰。未來美國可能把主要海空力量留在較安全的第二島鏈，讓日本、南韓、台灣等承擔更多自身防衛。這也解釋近期美國施壓台灣增加國防預算、發展無人機等政策。

美國智庫分析，台灣必須先展示出強大的自我防衛決心與不對稱作戰準備，才能說服美國決策圈介入保台；但弔詭的是，台灣人民認為如果不能確保美軍會介入，他們寧可投降以避免無謂犧牲。智庫將此歸罪於「政治兩極化」，認為台灣不缺乏「戰鬥意志」，但「政治分裂」拖累了人民抵抗的決心。

這些觀點完全是以美國的角度來看事情，完全沒有考慮台灣人民的心聲。首先，從烏克蘭的經驗可知，美國只會提供武器與戰術，但不會介入，這是典型「代理人戰爭」；其次，只有備戰思維，卻沒有努力推動和平；再者，台灣人民不希望被統一，並不代表大多數人已準備好付出戰爭的代價。

近期港澳與大陸學者於香港舉行座談會，提出「兩制台灣方案」十二點共識。陸委會回應，該方案是將「香港經驗複製貼上到台灣」，明確表態一條都不會接受。值得注意的是，對於統一中共已不再爭辯「為什麼」，直接跳到「什麼形式」和「如何做」，並開始探討統一後的管理。國台辦認為愈早討論好處愈多，希望台灣方也提建議。

由於美國態度的轉變，未來台灣的選擇只剩三項：和平談判、被迫接受、準備戰爭，其中第二項最有可能，雖然第一項是較佳選擇。執政黨強調要「備戰」，但這就像買保險；站在風險管理的立場，我們是有了保險就可以高枕無憂？還是要做好準備、儘量避免災害情境的發生？美國正在做第一島鏈的風險管理，但台灣人自己應該有「避戰」的認知與準備。

台灣的風險並非侷限兩岸，和世界科技發展也息息相關。最近ＡＩ大咖紛紛表示應放慢ＡＩ發展速度，以避免人類毀滅的可能。然川普將ＡＩ視為中美競爭最重要的關鍵，執意要全力發展。不論半導體或ＡＩ基礎建設，台灣均為全世界的主要來源，換言之是美國軍火主要供應商。台灣具有高度價值，但這不代表美國必定會出兵保衛台灣。

在中美均不希望發生戰爭、而美國又可能退守第二島鏈的情況下，川普政府除了施壓台灣政府加強自主防衛能力，也同時逼迫台積電加速將半導體產能移往美國。台灣企業也正在做類似的風險管理，加速海外擴建，除了供應鏈全球布局的考量外，也可能是對未來「萬一」的情境預作準備。

台灣未來的命運並非全然被大國掌控，我們目前仍有扭轉命運的機會；關鍵在於認清世界局勢、改善兩岸關係並開啟雙方對話。去年「大罷免」的結果足以證明，民眾很清楚走向極端的風險；台灣政治的運作是民主制度的展現，即使外人也難以干預「介選」，這是保護台灣的最後一道防線。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）