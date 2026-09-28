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李翔宙／台灣從來不是被出賣的 是被安排的

聯合報／ 李翔宙

川習白宮峰會如期落幕，連同五月北京峰會，兩場峰會下來，台灣沒有被寫進任何一份文件，卻已經出現在每一次議程上。筆者認為「這不是安全，這是等待，等待被安排。」許多朋友不解也質疑。

先從一個很少被提起的事說起，一九五○年一月五日，美國總統杜魯門發表聲明：美國無意在台灣取得特別權利或建立軍事基地，也不會介入中國內戰；隨後，劃出艾奇遜防線，從阿留申群島經日本、琉球到菲律賓，台灣不在線內；改變這一切的不是任何承諾、也不是任何遊說，而是一九五○年的韓戰爆發兩天後，杜魯門下令第七艦隊進入台灣海峽

台灣第一次的安全保障，來自與台灣無關的戰爭。這是理解台灣處境最基本、卻鮮少被正視的史實：台灣的安全，歷來不是別人承諾給的，而是別人的需要順便帶來的。

我們習慣把美國當成保護者，把北京當成威脅者。但歷史更複雜；八二三砲戰後，美國務卿杜勒斯來台發表聯合公報，中華民國公開聲明「光復大陸的主要途徑是實行三民主義，而非憑藉武力」。這不是台北的自主決定，而是華府施壓的結果。美國擔心被拖進一場對中國大陸的全面戰爭，因此用公報替台北的軍事選項拴上了一道枷鎖。

一九七二年「上海公報」是公開文件，但真正決定台灣命運的，卻是不公開的部分；尼克森與周恩來的私下會談五項原則：只有一個中國、台灣是中國的一部分；美國不支持台獨；美國將阻止日本進入台灣；支持任何和平解決方式；並尋求關係正常化。

這五點，沒有一項寫進「上海公報」。公報上寫的是精心設計的模糊語言：美國「認知」海峽兩岸的中國人都認為只有一個中國。而真正的讓步，發生在沒有紀錄可供台北查閱的房間裡。

這是台灣處境的另一個結構性事實：台灣真正該擔心的，從來不是文件上寫了什麼，而是文件沒寫、但已經被說出口的話題。九月的白宮峰會，中方官媒表示習近平希望美方「反對」台灣獨立，而白宮當下未就這段交流發布任何紀要。半個世紀過去，房間還是那個房間。

一九七八年十二月十五日深夜，美國駐華大使安克志被指示前往七海官邸，叫醒蔣經國總統，幾個小時後，美國宣布與中華人民共和國建交，與中華民國斷交；但接下來發生的事，才是台灣歷史上最值得記取的一課。卡特送交國會的法案草案，完全沒有處理台灣的安全問題。國會震怒，把行政部門的草案徹底改寫，加入了防衛性武器的供應義務、「非和平方式」的嚴重關切條款，以及國會的強制監督機制；「台灣關係法」在參眾兩院壓倒性優勢通過，卡特被迫簽署。台灣歷史上最重要的安全保障，不是美國總統給的，是美國國會從美國總統手上搶下來的。

這件事今天之所以重要，取決於美中峰會任何措辭改變都會引發外界對華府防衛決心的質疑，並招致國會反彈。回顧過去，台灣經歷過的每一次重大轉折，都有一個共同模式：美國行政部門做決定，台灣事後知道；然後美國國會、輿論、或國際局勢的變化，提供了部分補償。

這回，當兩個大國管理他們的關係時，台灣唯一能做的，不是等待下一輪的結果，而是讓自己在下一輪開始之前，變得更難被放進議程。

這不是安全，這是等待被安排。而打破等待的唯一方法，是讓自己成為那個別人必須安排進來、而不是安排掉的變數。

（作者為國安局前局長）

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