劉大年／美中管控競爭下的台灣

川習會後，美中緊張關係降溫。雙方延長貿易休兵、維持對話，顯示兩國都希望控制競爭強度，避免摩擦升高。然而，大國關係穩定不必然使台灣更加安全；當美中開始管理競爭，台灣反而需要警惕自己是否成為被管理的對象。

外界常以「川普是否會拿台灣交易」判斷峰會得失，但真正風險未必是一項公開交易。美國更可能為維持與北京的談判氣氛，在軍售時程、高層互動、政策表述及科技管制上局部調整。這未必代表美國放棄台灣，累積起來卻可能壓縮台灣的安全感與政策空間。

習近平再次提出「修昔底德陷阱是可以跨越的」，也使台灣被納入美中戰略框架。北京希望向華府傳達，中國大陸崛起與美國維持領導地位未必走向戰爭，但美國必須尊重中國大陸所界定的核心利益。台灣因而不再只是兩岸問題，也被北京描述為美中能否避免衝突的試金石。

這套論述對台灣並不有利。當北京把美國對台軍售、官方往來及區域軍事部署描述為升高衝突的原因，華府若以穩定大局為優先，就可能更謹慎處理對台支持。台灣必須持續說明，台海和平不能建立在削弱自我防衛之上；真正破壞穩定的，是軍事脅迫及片面改變現狀的企圖。

另一方面，美中緩和不會終止科技競爭。一般商品關稅可能調降，農產品與能源貿易可能增加，但先進晶片、半導體設備、人工智慧及軍民兩用技術，仍會受到嚴格管制。美中關係將呈現「經貿局部開放、科技持續築牆」的雙重結構。

這對台灣形成兩面壓力。台灣的半導體能力使其成為美國經濟安全的重要夥伴，卻也使先進產能集中於台灣被視為風險。美國推動在地生產、要求企業擴大投資及分散供應來源，不會因峰會氣氛改善而停止。台灣不能把半導體戰略地位視為永久保障，也不能讓海外布局演變為核心研發、人才與產業聚落持續外移。

因此，台灣需要區分「國際布局」與「產業外移」。企業接近客戶、分散生產有其必要；但最先進研發、關鍵製程、供應鏈協作及人才培育仍須留在台灣。

政府也應建立技術分級、對外投資審查及核心能力保護機制，在支持企業全球布局的同時，維持台灣難以取代的產業基礎。

安全上，台灣不能只依賴美國承諾，而應把短暫緩和視為準備期，加速不對稱戰力與關鍵基礎設施防護，並強化能源、通訊及物資供應的備援能力。台灣的安全不只取決於外部支持，更取決於危機時維持社會運作的能力。

外交上，台灣應將支持關係制度化，深化與美國、日本、歐洲及印太夥伴在經濟安全、資安、供應鏈與危機應變上的合作。制度化合作愈多，台灣政策愈不容易受到單次峰會、個人關係或短期交易影響。

川習會真正值得台灣警惕的，不是會後有沒有出現「出賣台灣」的證據，而是美中可能逐漸形成一套由兩個大國設定界線、控制風險的互動方式。如果台灣缺乏足夠實力與國際連結，即使沒有被公開交易，也可能在雙方追求穩定時被要求自我節制。

美中管理競爭已成為新的現實，台灣的目標不能只是避免被交易，更要避免被邊緣化。只有強化自我防衛、守住產業核心、擴大制度化合作，台灣才能從被討論的議題，成為區域安排中無法忽略的參與者。（作者為中經院區域發展研究中心主任）